قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم فهمي : لم أتعرض للتحرش أبداً أثناء عملي مع طبيب أسنان
بيزيرا وشيكو بانزا يقودان الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري
أفشة ومابولولو يقودان الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري
السما مليانة صواريخ .. موقف مفاجئ لـ أنغام في حفلها الجديد
سريلانكا تستلم سفينة إيرانية وتنقل 204 من بحارتها
استمرار الغضب الملحمي .. البيت الأبيض: نحتاج 6 أسابيع لتحقيق أهداف الحرب ضد إيران
لقطات من وصول حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى برشلونة.. شاهد
التوفيق للطاعة.. خالد الجندي يوضح دليل محبة الله للعبد
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري
إعادة على منصب نقيب المهندسين بين ضاحي وعبد الغني.. والكفراوي يحسم القاهرة
تصعيد عسكري في شرق المتوسط .. مروحيات بريطانية مضادة للطائرات المسيرة تصل قبرص
رسميًا.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 وأول أيامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لابورتا أنقذ برشلونة من الانهيار.. نائبة الرئيس تكشف كواليس الأزمة المالية

خوان لابورتا
خوان لابورتا
إسلام مقلد

خرجت إيلينا فورت، نائبة رئيس نادي برشلونة، بتصريحات قوية دافعت خلالها عن أداء مجلس الإدارة بقيادة خوان لابورتا، وذلك في ظل الانتقادات المتزايدة التي تواجه الإدارة خلال الفترة الأخيرة، قبل الانتخابات المرتقبة داخل النادي الكتالوني.

وأكدت فورت، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الإدارة الحالية تسلمت النادي في وضع مالي بالغ الصعوبة، مشيرة إلى أن برشلونة كان على حافة الانهيار الكامل.

برشلونة كان على حافة الإفلاس

وأوضحت نائبة رئيس النادي أن الأوضاع المالية عند وصول إدارة لابورتا كانت كارثية، حيث لم يكن النادي قادرًا حتى على الوفاء بالتزاماته الأساسية.

وقالت: "عندما وصلنا كان برشلونة ميتًا تقريبًا، لم تكن الإدارة قادرة على دفع رواتب العاملين أو حتى سداد فاتورة الكهرباء، وكان خطر الحل القانوني للنادي قائمًا بشكل حقيقي".

وأضافت فورت: "نعم، لقد أنقذنا برشلونة"، في إشارة إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الإدارة خلال السنوات الأخيرة لإنقاذ النادي من الأزمة المالية الحادة.

الرافعات الاقتصادية وخطة الإنقاذ

وتطرقت فورت إلى الانتقادات التي طالت الإدارة بسبب تفعيل ما يُعرف بالرافعات الاقتصادية، والتي بلغت قيمتها نحو 900 مليون يورو، رغم تسجيل خسائر تراكمية تجاوزت 200 مليون يورو.

وأوضحت أن الإدارة لم تعتمد فقط على بيع بعض الأصول، بل عملت أيضًا على إنشاء أنشطة تجارية جديدة، من بينها مشروع "Barça Vision"، الذي يهدف إلى تطوير المجال الرقمي والسمعي البصري داخل النادي.

كما أشارت إلى أن قيمة ملفات إنقاذ النادي المرتبطة بالأكاديميات والأنشطة السمعية البصرية وشركة Barça Licensing & Merchandising لم تكن تتجاوز 250 مليون يورو عند تولي الإدارة الحالية المسؤولية، بينما ارتفعت قيمتها بشكل كبير في الوقت الحالي.

تكلفة اللعب خارج كامب نو

وعن الخسائر المالية التي تكبدها النادي في السنوات الأخيرة، أوضحت فورت أن جزءًا كبيرًا منها يعود إلى التكاليف المرتفعة للعب خارج الملعب التاريخي للنادي.

وأشارت إلى أن خوض المباريات على ملعب ملعب مونتجويك خلال فترة تجديد كامب نو كلّف النادي ما يقرب من 100 مليون يورو في الموسم الواحد.

مؤشرات إيجابية رغم التحديات

ورغم هذه التحديات الاقتصادية الكبيرة، شددت نائبة رئيس برشلونة على أن النادي بدأ بالفعل في استعادة توازنه المالي.

وأكدت أن الإدارة نجحت في تحقيق نتائج تشغيلية إيجابية لمدة عامين متتاليين، معتبرة أن برشلونة يسير في الاتجاه الصحيح، رغم الصعوبات الكبيرة التي ورثتها الإدارة الحالية عند توليها المسؤولية.

إيلينا فورت نادي برشلونة برشلونة خوان لابورتا لابورتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

ترشيحاتنا

سؤال الطفل ياسين

إزاي الشياطين مربوطة في رمضان والناس بتعمل حاجات غلط؟.. اعرف السبب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: كلمة "عسى" في القرآن تفيد التحقيق إذا جاءت من الله

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يفسر حديث لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ويكشف دلالته

بالصور

عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول

ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة

التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع
التمر مع اللبن: وجبة مفيدة لكنها ليست للجميع

لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم
علامات إرتفاع الكورتيزون فى الجسم

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد