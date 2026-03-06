الأزمة إنتهت.. نجم الأهلي يشارك في مباريات برشلونة رسميا

كشفت تقارير إعلامية عن آخر المستجدات حول أزمة حصول حمزة عبدالكريم المنضم حديثا إلي نادي برشلونة الرديف علي تصريح العمل الخاص به.

وبحسب التقارير فإن حمزة عبدالكريم حصل على تصريح العمل الخاص به في إسبانيا عقب وصوله أمس الخميس قادما من القاهرة.

وغاب حمزة عبدالكريم المنتقل من النادي الأهلي إلي صفوف فريق برشلونة الرديف على سبيل الإعارة عن مواجهات فريقه الإسباني منذ التعاقد معه.

وكان حمزة عبد الكريم قد تواجد في القاهرة الفترة الماضية، من أجل إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بحصوله على تصريح عمل في إسبانيا، وتدرب في ذلك الوقت رفقة منتخب مصر للشباب.ة.

وتلقي اتحاد الكرة خطابا من نادي برشلونة تضمن ضرورة عودة حمزة عبد الكريم إلي إسبانيا وأن إجراءات إقامته وتصريح العمل الخاص به اكتملت عمليا، ويتطلب ذلك حضوره لإنهاء الأوراق بنفسه وحضور التدريب.