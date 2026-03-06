وزير البترول يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين

أدلى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بصوته اليوم الجمعة، في انتخابات المرحلة الثانية لنقابة المهندسين، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية في استاد القاهرة الدولي.

وشارك المهندس كريم بدوي وزير البترول في المرحلة الثانية من العملية الانتخابية التي انطلقت صباح اليوم في 26 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، لاختيار النقيب العام من بين 19 مرشحا، بالإضافة إلى انتخاب 11 عضوا مكملا للمجلس الأعلى للنقابة، وحسم مقاعد رؤساء النقابات الفرعية في 14 محافظة تشهد جولة إعادة.

جدير بالذكر أن لجان الاقتراع تستقبل نحو 956 ألف مهندس ممن لهم حق التصويت حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، تحت إشراف قضائي كامل وبمتابعة من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور معتز طلبة.

وكانت لجنة انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، أعلنت في تمام العاشرة من صباح اليوم الجمعة، استقبال أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من الانتخابات، والتي تشمل اختيار النقيب العام للمهندسين، و11 عضوا مكملا للمجلس الأعلى، بالإضافة إلى إجراء جولة الإعادة على مقعد رئيس النقابة الفرعية.

وتشهد الانتخابات منافسة بين 19 مرشحا على مقعد النقيب العام للمهندسين، حيث يشترط القانون رقم 66 لسنة 1974 حصول المرشح الفائز على الأغلبية المطلقة (50% + 1) من الأصوات الصحيحة، وفي حال عدم تحققها تجرى جولة إعادة يوم الجمعة 13 مارس الجاري.