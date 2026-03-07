إسلام فتحي يعتذر للنادي الأهلي بعد تصريحاته المثيرة للجدل

وجّه إسلام فتحي، مدرب فريق المقاولون العرب، اعتذارًا رسميًا إلى النادي الأهلي وجماهيره، مؤكدًا احترامه الكامل لهذا الكيان الكبير، سواء على مستوى الجهاز الفني أو الإداري أو اللاعبين.

وشدد فتحي على تقديره الكبير للنادي الأهلي وتاريخه، موضحًا أن ما صدر منه لا يعكس حقيقة مشاعره تجاه النادي أو جماهيره.

سبب الأزمة وتصريحات أثارت الجدل

جاء اعتذار فتحي؛ بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله وهو يوجه ألفاظًا مسيئة لجماهير الأهلي، حيث قال: “أنتوا فرقة ملط”؛ وهو ما أثار موجة واسعة من الغضب بين جماهير القلعة الحمراء، ودفع الكثيرين للمطالبة بمحاسبته على تلك التصريحات.

فتحي: تصرفي خطأ بنسبة مليار في المئة

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون سبورت”، أكد مدرب المقاولون العرب أن ما حدث كان تصرفًا خاطئًا تمامًا، واصفًا إياه بأنه خطأ “بنسبة مليار في المئة”.

وأوضح أنه لا يشعر بالفخر تجاه ما حدث، بل يراه تصرفًا غير مقبول، مقدمًا اعتذاره لكل من شعر بالإساءة بسبب تلك الكلمات.

ضغوط المباراة وراء الانفعال

وأشار فتحي إلى أن ما صدر منه؛ جاء نتيجة الضغوط الكبيرة التي صاحبت المباراة، بالإضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بجدول المباريات والظروف المحيطة باللقاء، مؤكدًا أن تلك الضغوط أثرت عليه بشكل كبير ودفعته للتصرف بشكل غير مناسب.

الأهلي فريق قوي والمواجهة معه صعبة

وأضاف مدرب المقاولون العرب أنه يرى أن أي فريق يواجه الأهلي يدخل المباراة وهو يعلم صعوبة المهمة؛ نظرًا للإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها النادي ولاعبيه، مشيرًا إلى أن تلك الإمكانيات غالبًا ما تحسم العديد من المباريات لصالحه.

تفاصيل أزمة الكرة خلال اللقاء

كما تطرق فتحي إلى واقعة الكرة المستخدمة في المباراة، موضحًا أن اللوائح تسمح للفريق صاحب الأرض باللعب بالكرات الخاصة به، وهو ما يمنح الفريق المعتاد عليها ميزة نسبية.

وأضاف أن لاعبي فريقه شعروا ببعض الضيق لعدم اللعب بالكرة التي اعتادوا عليها، خاصة أن المباراة أقيمت على ملعبهم.

ختام الحديث ونتيجة المباراة

واختتم إسلام فتحي حديثه بالتأكيد على احترامه الكبير لجماهير الأهلي، موضحًا أنه عندما قام بتسديد الكرة خارج الملعب؛ اختار منطقة خالية وبعيدة، حتى يحافظ لاعبو فريقه على تركيزهم داخل المباراة.

ونجح الأهلي في الفوز على المقاولون العرب بـ 3 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس.