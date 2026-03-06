قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار على هذا الإجراء .. تحرك عاجل في الأهلي بسبب عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

تلقي النادي الأهلي صدمة شديدة ظهر أمس بعد أن تم إخطاره رسميا من قبل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بعقوبة اقامة مباراتين بدون حضور جماهيري مع ايقاف التفنيذ في مباراة منهما وغرامة مالية 60 الف دولار بسبب شغب جماهيره في مباراة الجيش الملكي المغربي التي اقيمت باستاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري ابطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والترجي الرياضي باستاد القاهرة في اياب ربع نهائي البطولة بدون حضور الجماهير بناء علي قرار لجنة الإنضباط بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم، والسبب الرئيسي لغضب الأهلي أنهم قدموا 8 مقاطع فيديو تبرز ان ما حدث من قبل جماهيرهم في استاد القاهرة كان بمثابة رد فعل لمحاولة جماهير الجيش الملكي إقتحام المدرج الخاص بهم ولكن مشهد القاء الزجاجات كان عنصر فعال في قرار كاف.
وحسب ما علم صدي البلد فأن هناك إجتماعا جمع محمود الخطيب رئيس النادي مع بعض مسئولي الإدارة القانونية بالأهلي لدراسة الموقف وتم الإستقرار علي تقديم تظلم علي الغرامة المالية.


وقال إن الاهلي ارسل يطلب حيثيات الحكم ويؤكد انه سيتقدم بإستئناف خلال المدة القانونية .

