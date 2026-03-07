قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف حقيقة إرسال قوات للتدخل البري في إيران

محمود نوفل


أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن التقارير عن إمكان إرسال قوات برية لإيران مبنية على افتراضات واهية ، مشيرة إلى أن مروجو تسريبات التدخل البري بإيران ليسوا أعضاء بفريق الأمن القومي.

ولاحقا ؛ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يستبعد إرسال قوات برية أمريكية إلى إيران "إذا لزم الأمر".

وأكد ترامب - لصحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - أن عملية "ملحمة الغضب"، التي تشنها أمريكا ضد إيران، كانت "متقدمة جدًا عن الجدول الزمني المحدد"، قائلًا إنه تم القضاء على العشرات من كبار المسؤولين في طهران.

وكان ترامب قد قال - لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية أمس - إنه يُقدر أن الحرب ستستمر نحو أربعة أسابيع، لكنه ألمح لصحيفة (واشنطن بوست) اليوم إلى أن قد يتم تقصير هذا الإطار الزمني.

وأوضح ترامب أنه اتخذ القرار النهائي بشن الضربة بعد المحادثات النهائية التي جرت في جنيف، ويرجع ذلك جزئيًا إلى معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران كانت تستأنف سرًا العمل على مشاريعها النووية.

ورأى ترامب أنه فعل "الشيء الصحيح" وأن معظم الأمريكيين يدعمونه، على الرغم من أن استطلاعات الرأي الأولية تشير إلى عكس ذلك، مبررًا أن السماح للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي سيكون أسوأ من نشوب صراع إقليمي.

