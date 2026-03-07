مشروب سحري قبل النوم يحميك من الإمساك في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف السر

يواجه كثير من الصائمين مشكلة الإمساك خلال شهر رمضان، وهي من المشكلات المزعجة التي قد تؤثر على الراحة اليومية.

ويرجع ذلك غالبًا إلى تغير مواعيد الطعام، وقلة تناول الألياف، وعدم شرب كمية كافية من الماء. لكن خبراء التغذية يؤكدون أن الحل قد يكون بسيطًا جدًا عبر مشروب طبيعي يمكن تناوله قبل النوم.

مشروب سحري قبل النوم يحميك من الإمساك في رمضان

وفي هذا السياق، أوضحت خبيرة التغذيةسكينة جمال، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك مشروبًا بسيطًا يمكن أن يساعد في تحسين حركة الأمعاء وتقليل فرص الإصابة بالإمساك، خاصة خلال شهر رمضان.

مشروب طبيعي يحسن الهضم

قالت خبيرة التغذية إن كوبًا من الماء الدافئ مضافًا إليه ملعقة صغيرة من العسل يمكن أن يكون حلًا فعالًا لتحسين عملية الهضم. فالماء الدافئ يساعد على تنشيط حركة الأمعاء، بينما يعمل العسل على تهدئة المعدة ودعم عملية الهضم بشكل طبيعي.

وأضافت أن تناول هذا المشروب قبل النوم بمدة قصيرة يمنح الجسم فرصة للتخلص من الفضلات بطريقة أسهل، ما يقلل من الشعور بالانتفاخ أو صعوبة الإخراج في اليوم التالي.

لماذا يحدث الإمساك في رمضان؟

أوضحت خبيرة التغذية أن الإمساك خلال رمضان قد يحدث لأسباب متعددة، منها:

قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور.

نقص الألياف الغذائية في الوجبات.

الاعتماد على الأطعمة المقلية والدسمة.

تغير مواعيد الطعام بشكل مفاجئ.

قلة الحركة بعد الإفطار.

وتؤكد أن هذه العوامل قد تؤثر على حركة الأمعاء، ما يؤدي إلى بطء عملية الهضم والشعور بالإمساك.

أهمية الألياف في تحسين الهضم

شددت خبيرة التغذية على أن الألياف الغذائية تلعب دورًا مهمًا في تحسين حركة الأمعاء. فهي تساعد على زيادة حجم البراز وتسهيل مروره، ما يقلل من احتمالية الإصابة بالإمساك.

ولهذا تنصح بتناول الخضروات والفواكه يوميًا خلال رمضان، مثل الخيار والبرتقال والتفاح، لأنها مصادر غنية بالألياف والماء في الوقت نفسه.

تجنب الأطعمة التي تسبب الإمساك

من النصائح المهمة التي قدمتها الخبيرة لتجنب الإمساك:

تقليل الأطعمة المقلية والدسمة.

تجنب الإفراط في تناول الحلويات.

شرب الماء بانتظام بين الإفطار والسحور.

إضافة الخضروات إلى وجبتي الإفطار والسحور.

الحركة الخفيفة بعد الإفطار.

وأكدت أن هذه العادات البسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في تحسين الهضم وتقليل المشكلات المعوية.

الحركة تساعد على تحسين الهضم

أشارت خبيرة التغذية إلى أن الحركة الخفيفة بعد الإفطار، مثل المشي لمدة عشر دقائق، قد تساعد على تنشيط الجهاز الهضمي. فالنشاط البدني البسيط يحفز حركة الأمعاء، ما يساهم في تسهيل عملية الهضم.

ولهذا ينصح الأطباء بعدم الجلوس لفترات طويلة بعد تناول الطعام، بل ممارسة نشاط خفيف يساعد الجسم على الهضم بشكل أفضل.

نصيحة ذهبية لصحة الجهاز الهضمي

في ختام حديثها، أكدت الخبيرة أن الحفاظ على نظام غذائي متوازن خلال رمضان هو الحل الأساسي لتجنب الإمساك. فالإفراط في الأطعمة الدسمة أو قلة السوائل قد يسبب مشكلات معوية مزعجة.

وأضافت أن المشروب البسيط المكون من الماء الدافئ والعسل يمكن أن يكون إضافة مفيدة إلى الروتين اليومي، خاصة قبل النوم، لدعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين عملية الإخراج.

باختصار، العادات الغذائية الصحية هي المفتاح لتجنب مشكلات الهضم خلال رمضان، والاهتمام بشرب الماء وتناول الألياف يمكن أن يساعد على الشعور بالراحة والنشاط طوال الشهر الكريم