قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش
لبنان.. استشهاد 9 أشخاص وسقوط 40 جريحا في الغارات الإسرائيلية على البقاع
موعد أذان الفجر ثالث يوم رمضان.. اعرف التوقيت بالضبط
سيف زاهر : والله العظيم عمري ما هرجع اتحاد الكرة تاني
موعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان.. اعرف موعد السحور والإفطار
سمية درويش: سعاد حسني تعيش في قلبي .. وأرفض «شو» مسابقات المواهب
إبراهيم عبد الجواد يتغزل في نجم الزمالك: أفضل ظهير أيسر بمصر
خضع لكشف طبي في فالنسيا.. إعلامي يصدم الجماهير بشأن رحيل نجم الأهلي
حاكم ولاية إلينوي يطالب ترامب بردّ مبلغ 8.7 مليار دولار
حميدتي : لن نسمح بتقسيم السودان مجددا .. ولم نرفض أي مبادرة للسلام
بكري: دور الدراما مهم في الحفاظ على قيم المجتمع وترسيخها بأذهان الأجيال
حقيقة إجلاء الجيش الأمريكي جنوده من الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026…لا تجعل مزاجك رهينة للتقلبات

برج السرطان
برج السرطان
أسماء عبد الحفيظ

برج السرطان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026، مواليد برج السرطان من 22 يونيو إلى 22 يوليو يتمتعون بحس عاطفي عالٍ وحدس قوي يجعلهم يشعرون بما يدور حولهم حتى قبل أن يُقال.

برج السرطان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026

 أنت بطبيعتك تبحث عن الأمان، سواء في بيتك أو عملك أو علاقاتك، وتضع الاستقرار النفسي في مقدمة أولوياتك. يوم السبت 21 فبراير 2026 قد يحمل بعض التغيرات المفاجئة في الخطط، لكن قوتك الحقيقية اليوم تكمن في مرونتك وقدرتك على التكيف بهدوء دون أن تفقد توازنك الداخلي.

قد تستيقظ وأنت تتوقع سير الأمور بطريقة معينة، ثم تكتشف أن جدولك يحتاج إلى تعديل. لا تنزعج من ذلك، فالأحداث غير المتوقعة قد تفتح لك أبوابًا أفضل مما خططت له. السر اليوم هو أن تبقي أعصابك هادئة، وألا تتمسك بنتيجة واحدة وكأنها الخيار الوحيد.

نصيحة برج السرطان

لا تجعل مزاجك رهينة لتقلبات اليوم. إذا تغيّرت الخطط، غيّر طريقة تعاملك معها بدلًا من مقاومتها. التوازن النفسي هو درعك الحقيقي، وكلما تعاملت مع الأمور بنضج وهدوء، حافظت على طاقتك واستمرار تقدمك.

مشاهير برج السرطان

من أبرز مشاهير برج السرطان نوال الزغبي، النجم العالمي توم هانكس الذي يعكس طابع السرطان الإنساني والحنون، وكذلك الأميرة الراحلة الأميرة ديانا التي اشتهرت بتعاطفها الكبير مع الآخرين وروحها الدافئة. هذه الشخصيات تجسد حساسية السرطان وقوته الناعمة في التأثير.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني

مهنيًا، قد تواجه تعديلًا في جدول العمل أو مهمة جديدة لم تكن في الحسبان. لا تنظر إلى الأمر على أنه ضغط إضافي، بل اعتبره فرصة لإثبات قدرتك على إدارة الأزمات بهدوء. أنت بارع في التعامل مع التفاصيل، خاصة عندما تعمل في أجواء مستقرة، لكن اليوم يتطلب منك سرعة استجابة دون توتر.

إذا طُلب منك اتخاذ قرار سريع، خذ دقيقة للتفكير قبل الرد. حدسك قوي، لكنه يحتاج إلى لحظة صمت حتى يعمل بكفاءة. تجنب الدخول في جدال عاطفي مع زميل عمل، وركز على النتائج العملية. كلما تعاملت بعقلانية، زاد احترام الآخرين لك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا، تميل اليوم إلى البحث عن الطمأنينة والاحتواء. قد تحتاج إلى جلسة هادئة مع الشريك بعيدًا عن الضوضاء. إذا شعرت بأن هناك سوء فهم بسيط، لا تتركه يتراكم. الحديث الصريح بلطف كفيل بإزالة أي توتر.

أما إذا كنت أعزب، فقد تميل إلى شخص يمنحك شعورًا بالأمان أكثر من الانجذاب السريع. أنت لا تبحث عن علاقة عابرة، بل عن عمق واستقرار. لا تستعجل الحكم، فالمشاعر الحقيقية تحتاج إلى وقت لتنضج.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي

صحيًا، حالتك النفسية تنعكس مباشرة على جسدك. إذا شعرت بضغط داخلي، قد يظهر على شكل إرهاق أو صداع خفيف. حاول أن تمنح نفسك فترات راحة قصيرة خلال اليوم، وابتعد عن التفكير الزائد قبل النوم.

تناول وجبات خفيفة ومتوازنة، وابتعد عن الأطعمة الدسمة إذا شعرت بتوتر. ممارسة تمارين تنفس بسيطة أو التأمل لدقائق قد تصنع فرقًا كبيرًا في حالتك المزاجية.

برج السرطان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات الفلكية إلى أن الفترة المقبلة تحمل لك مرحلة من النضج العاطفي وإعادة ترتيب الأولويات. قد تتخذ قرارًا مهمًا يتعلق بالعمل أو السكن أو حتى علاقة شخصية. لا تتسرع، فكل خطوة مدروسة الآن ستؤثر على استقرارك لفترة طويلة.

هناك تحسن تدريجي في وضعك المهني إذا حافظت على هدوئك وابتعدت عن الحساسية المفرطة تجاه النقد. تعلم أن تفصل بين مشاعرك وقراراتك العملية، وستجد نفسك أقوى وأكثر ثقة.

حظك اليوم برج السرطان برج السرطان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026 حظك اليوم السبت نصيحة برج السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

ترشيحاتنا

الزبادي

ماذا يحدث عند تناول الزبادي على السحور؟

التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق عند الأطفال.. خطوات آمنة في المنزل

فول

طرق مختلفة لعمل الفول على السحور.. سلاطة وحمص وزبدة

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. حدد هدفا تنهيه

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. لا تتعجل فى قراراتك

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 21 فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد