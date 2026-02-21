الإغماء الأبرز..7علامات للجفاف في رمضان توجب كسر الصيام وشرب السوائل

مع ساعات الصيام الطويلة وقلة شرب السوائل، يصبح خطر الجفاف في رمضان أمرًا واردًا خاصة في الأيام الحارة أو عند بذل مجهود بدني كبير. ورغم أن الشعور بالعطش أمر طبيعي أثناء الصيام، إلا أن هناك علامات للجفاف في رمضان يجب الانتباه إليها جيدًا حتى لا تتطور إلى مشكلة صحية خطيرة.

علامات الجفاف في رمضان

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أعراض الجفاف، الفرق بين الجفاف البسيط والخطير، ومتى يجب القلق وطلب المساعدة الطبية.

ما هو الجفاف ولماذا يحدث في رمضان؟

الجفاف يحدث عندما يفقد الجسم كمية من السوائل أكبر مما يحصل عليه. في رمضان يمتنع الصائم عن شرب الماء لساعات طويلة، وإذا لم يتم تعويض السوائل بشكل كافٍ بين الإفطار والسحور، يبدأ الجسم بإظهار علامات نقص الماء.

كما أن تناول أطعمة مالحة أو مشروبات تحتوي على كافيين يزيد من فقدان السوائل، مما يرفع احتمالية الجفاف.

علامات الجفاف البسيط في رمضان

هذه الأعراض شائعة ويمكن التعامل معها بسهولة إذا تم الانتباه مبكرًا

عطش شديد وجفاف في الفم

صداع خفيف أو متوسط

شعور بالتعب والخمول

دوخة خفيفة عند الوقوف

قلة التبول أو تغير لون البول إلى الأصفر الداكن

جفاف في الشفاه والجلد

عند ظهور هذه العلامات، غالبًا يكون السبب نقص السوائل فقط، ويمكن تجنبه بشرب كمية كافية من الماء بعد الإفطار وتنظيم التغذية.

علامات الجفاف الشديد ومتى يجب القلق

في بعض الحالات قد يتطور الجفاف إلى مرحلة أكثر خطورة، وهنا يجب القلق واتخاذ إجراء سريع

دوخة شديدة أو إغماء

تسارع ضربات القلب

تشوش في الرؤية

صداع قوي جدًا لا يحتمل

ارتباك أو صعوبة في التركيز

عدم التبول لفترة طويلة جدًا

انخفاض ضغط الدم

إذا ظهرت هذه الأعراض خاصة لدى كبار السن أو مرضى السكري والضغط، يجب كسر الصيام فورًا وشرب السوائل، وفي حال استمرار الأعراض ينبغي مراجعة الطبيب.

الفئات الأكثر عرضة للجفاف في رمضان

بعض الأشخاص أكثر عرضة لعلامات الجفاف في رمضان مثل

كبار السن

مرضى السكري

مرضى ضغط الدم

الحوامل والمرضعات

من يعملون في أماكن حارة أو تحت أشعة الشمس

هؤلاء يجب أن يكونوا أكثر حرصًا على مراقبة أجسامهم واستشارة الطبيب قبل الصيام إذا كانت لديهم حالات صحية مزمنة.

كيف تقي نفسك من الجفاف في رمضان؟

للوقاية من الجفاف اتبع هذه النصائح البسيطة

اشرب الماء بانتظام من الإفطار حتى السحور ولا تنتظر الشعور بالعطش

وزع كمية الماء على عدة فترات بدل شربها دفعة واحدة

تناول خضروات وفواكه غنية بالماء مثل الخيار والبطيخ

قلل المخللات والأطعمة المالحة

خفف من القهوة والمشروبات الغازية

احرص على سحور يحتوي على ألياف وبروتين لتقليل فقدان السوائل

هل كل عطش يعني جفاف؟

ليس بالضرورة. العطش شعور طبيعي أثناء الصيام، لكن الجفاف يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الدوخة الشديدة أو تغير لون البول أو التعب غير المعتاد. الفرق الأساسي هو شدة الأعراض وتأثيرها على القدرة على أداء الأنشطة اليومية