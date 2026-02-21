قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمير كمونة: الأهلي لا يحتاج مجاملات تحكيمية من أجل تحقيق البطولات
الموت لا يُستدعى.. أول تعليق من عبد الحميد الدبيبة على حالته الصحية
ابنة شيرين عبدالوهاب تظهر مع زينة وشقيقتها في جلسة عائلية.. شاهد
واتساب يطلق ميزة سجل رسائل الجروبات لتسهيل متابعة الأعضاء الجدد
دعاء الفجر ثالث أيام رمضان.. كلمات تكتب لك النجاة من كل كرب وضيق
علاء إبراهيم: الأهلي بكلتاريخه يتعاقد مع المهاجمين الأجانب بالفيديوهات
الإغماء الأبرز..7علامات للجفاف في رمضان توجب كسر الصيام وشرب السوائل
معتمد جمال: توقعنا دفاع الحدود وصححنا أخطاء الزمالك بين الشوطين
ترامب يعلن رسوم جمركية مؤقتة على الواردات من جميع الدول بنسبة 10%
طارق السيد: بلعمري صفقة قوية بالأهلي.. وكامويش مهاجم «على الله»
مقترح أمريكي بالقضاء على المرشد الإيراني خامنئي وابنه والملالي
لبنان: استشهاد 10مواطنين وإصابة 24 آخرين نتيجة غارات إسرائيل على البقاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الإغماء الأبرز..7علامات للجفاف في رمضان توجب كسر الصيام وشرب السوائل

علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات
علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات
أسماء عبد الحفيظ

مع ساعات الصيام الطويلة وقلة شرب السوائل، يصبح خطر الجفاف في رمضان أمرًا واردًا خاصة في الأيام الحارة أو عند بذل مجهود بدني كبير. ورغم أن الشعور بالعطش أمر طبيعي أثناء الصيام، إلا أن هناك علامات للجفاف في رمضان يجب الانتباه إليها جيدًا حتى لا تتطور إلى مشكلة صحية خطيرة.

علامات الجفاف في رمضان

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أعراض الجفاف، الفرق بين الجفاف البسيط والخطير، ومتى يجب القلق وطلب المساعدة الطبية.

ما هو الجفاف ولماذا يحدث في رمضان؟

الجفاف يحدث عندما يفقد الجسم كمية من السوائل أكبر مما يحصل عليه. في رمضان يمتنع الصائم عن شرب الماء لساعات طويلة، وإذا لم يتم تعويض السوائل بشكل كافٍ بين الإفطار والسحور، يبدأ الجسم بإظهار علامات نقص الماء.

كما أن تناول أطعمة مالحة أو مشروبات تحتوي على كافيين يزيد من فقدان السوائل، مما يرفع احتمالية الجفاف.

علامات الجفاف البسيط في رمضان

هذه الأعراض شائعة ويمكن التعامل معها بسهولة إذا تم الانتباه مبكرًا

  • عطش شديد وجفاف في الفم
  • صداع خفيف أو متوسط
  • شعور بالتعب والخمول
  • دوخة خفيفة عند الوقوف
  • قلة التبول أو تغير لون البول إلى الأصفر الداكن

جفاف في الشفاه والجلد

عند ظهور هذه العلامات، غالبًا يكون السبب نقص السوائل فقط، ويمكن تجنبه بشرب كمية كافية من الماء بعد الإفطار وتنظيم التغذية.

علامات الجفاف الشديد ومتى يجب القلق

في بعض الحالات قد يتطور الجفاف إلى مرحلة أكثر خطورة، وهنا يجب القلق واتخاذ إجراء سريع

  • دوخة شديدة أو إغماء
  • تسارع ضربات القلب
  • تشوش في الرؤية
  • صداع قوي جدًا لا يحتمل
  • ارتباك أو صعوبة في التركيز
  • عدم التبول لفترة طويلة جدًا
  • انخفاض ضغط الدم

إذا ظهرت هذه الأعراض خاصة لدى كبار السن أو مرضى السكري والضغط، يجب كسر الصيام فورًا وشرب السوائل، وفي حال استمرار الأعراض ينبغي مراجعة الطبيب.

الفئات الأكثر عرضة للجفاف في رمضان

بعض الأشخاص أكثر عرضة لعلامات الجفاف في رمضان مثل

  • كبار السن
  • مرضى السكري
  • مرضى ضغط الدم
  • الحوامل والمرضعات
  • من يعملون في أماكن حارة أو تحت أشعة الشمس

هؤلاء يجب أن يكونوا أكثر حرصًا على مراقبة أجسامهم واستشارة الطبيب قبل الصيام إذا كانت لديهم حالات صحية مزمنة.

كيف تقي نفسك من الجفاف في رمضان؟

علامات الجفاف البسيط في رمضان

للوقاية من الجفاف اتبع هذه النصائح البسيطة

  • اشرب الماء بانتظام من الإفطار حتى السحور ولا تنتظر الشعور بالعطش
  • وزع كمية الماء على عدة فترات بدل شربها دفعة واحدة
  • تناول خضروات وفواكه غنية بالماء مثل الخيار والبطيخ
  • قلل المخللات والأطعمة المالحة
  • خفف من القهوة والمشروبات الغازية
  • احرص على سحور يحتوي على ألياف وبروتين لتقليل فقدان السوائل

هل كل عطش يعني جفاف؟

علامات الجفاف البسيط في رمضان

ليس بالضرورة. العطش شعور طبيعي أثناء الصيام، لكن الجفاف يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الدوخة الشديدة أو تغير لون البول أو التعب غير المعتاد. الفرق الأساسي هو شدة الأعراض وتأثيرها على القدرة على أداء الأنشطة اليومية

الجفاف علامات الجفاف علامات الجفاف في رمضان الفئات الأكثر عرضة للجفاف في رمضان كيف تقي نفسك من الجفاف في رمضان ساعات الصيام قلة شرب السوائل الشعور بالعطش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يفتتح «ملتقى الفكر الإسلامي» في ثوبه الجديد بمسجد سيدنا الحسين

وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد سيدنا الحسين

صلاة التراويح

نجوم دولة التلاوة يحيون ثالث ليالي رمضان بتجاويد خاشعة .. صور

صورة تعبيرية

هل أباح القرآن ضـ.ـرب النساء؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يوضح مفاجأة لغوية

بالصور

الإغماء الأبرز..7علامات للجفاف في رمضان توجب كسر الصيام وشرب السوائل

علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات
علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات
علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات

لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد 3 أيام صيام؟.. السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون

لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون
لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون
لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام وتمنحك ترطيبا يدوم لساعات طويلة

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد