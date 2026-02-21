الموت لا يُستدعى.. أول تعليق من عبد الحميد الدبيبة على حالته الصحية



علق رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة على خالته الصحية بعد الوعكة الأخيرة التي تعرض لها قائلا " أطمئنكم أنني بخير، وأؤكد أن ما أُجري لي من علاج داخل ليبيا كان ناجحًا ومطمئنًا

وأضاف قائلا -بحسب مانشرته وسائل إعلام ليبية - : أجريت بعض الكشوفات الطبية الإضافية للاطمئنان خلال وجودي خارج البلاد لالتزام خارجي مسبق، وقد جاءت نتائجها إيجابية.

وتابع : المرض قدر، والموت حق، وكلاهما بيد الله وحده، لا يُستدعى بشائعة، ولا يُؤجَّل بخبر، فلنترفق بالكلمة، ولنحفظ للناس صحتهم وكرامتهم.

وأمس الجمعة ؛ أفادت صحيفة العنوان الليبية ، بأن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، نقل إلى مستشفى في إيطاليا؛ بعد إصابته بأزمة قلبية.

ونقلت صحيفة "العنوان"، هذا الخبر، عن الصحفي الإيطالي “لوكا جامبارديلا”، الذي أكد أن "الدبيبة نقل إلى مستشفى سان رافايلي في ميلانو منذ الأمس؛ بسبب نوبة قلبية".

وفي نفس السياق، أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية، بأن الدبيبة، أُدخل إلى مستشفى سان رافاييل في مدينة ميلانو منذ الخميس؛ لإجراء فحوصات طبية عامة، بعد تعرضه لوعكة صحية طفيفة.

ويأتي نقل عبد الحميد الدبيبة إلى إيطاليا، بعد أكثر من شهر بقليل من أزمة صحية سابقة، أثارت تكهنات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن الدبيبة في الثاني عشر من يناير الماضي، أنه يتمتع بصحة جيدة بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت تدخلاً طبياً في مركز مصراتة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مسقط رأسه.