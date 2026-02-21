قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمير كمونة: الأهلي لا يحتاج مجاملات تحكيمية من أجل تحقيق البطولات
الموت لا يُستدعى.. أول تعليق من عبد الحميد الدبيبة على حالته الصحية
ابنة شيرين عبدالوهاب تظهر مع زينة وشقيقتها في جلسة عائلية.. شاهد
واتساب يطلق ميزة سجل رسائل الجروبات لتسهيل متابعة الأعضاء الجدد
دعاء الفجر ثالث أيام رمضان.. كلمات تكتب لك النجاة من كل كرب وضيق
علاء إبراهيم: الأهلي بكلتاريخه يتعاقد مع المهاجمين الأجانب بالفيديوهات
الإغماء الأبرز..7علامات للجفاف في رمضان توجب كسر الصيام وشرب السوائل
معتمد جمال: توقعنا دفاع الحدود وصححنا أخطاء الزمالك بين الشوطين
ترامب يعلن رسوم جمركية مؤقتة على الواردات من جميع الدول بنسبة 10%
طارق السيد: بلعمري صفقة قوية بالأهلي.. وكامويش مهاجم «على الله»
مقترح أمريكي بالقضاء على المرشد الإيراني خامنئي وابنه والملالي
لبنان: استشهاد 10مواطنين وإصابة 24 آخرين نتيجة غارات إسرائيل على البقاع
أخبار العالم

الموت لا يُستدعى.. أول تعليق من عبد الحميد الدبيبة على حالته الصحية

محمود نوفل

 
علق رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة على خالته الصحية بعد الوعكة الأخيرة التي تعرض لها قائلا "  أطمئنكم أنني بخير، وأؤكد أن ما أُجري لي من علاج داخل ليبيا كان ناجحًا ومطمئنًا

وأضاف قائلا  -بحسب مانشرته وسائل إعلام ليبية - : أجريت بعض الكشوفات الطبية الإضافية للاطمئنان خلال وجودي خارج البلاد لالتزام خارجي مسبق، وقد جاءت نتائجها إيجابية.

وتابع : المرض قدر، والموت حق، وكلاهما بيد الله وحده، لا يُستدعى بشائعة، ولا يُؤجَّل بخبر، فلنترفق بالكلمة، ولنحفظ للناس صحتهم وكرامتهم.

وأمس الجمعة ؛ أفادت صحيفة العنوان الليبية ، بأن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، نقل إلى مستشفى في إيطاليا؛ بعد إصابته بأزمة قلبية.

ونقلت صحيفة "العنوان"، هذا الخبر، عن الصحفي الإيطالي “لوكا جامبارديلا”، الذي أكد أن "الدبيبة نقل إلى مستشفى سان رافايلي في ميلانو منذ الأمس؛ بسبب نوبة قلبية".

وفي نفس السياق، أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية، بأن الدبيبة، أُدخل إلى مستشفى سان رافاييل في مدينة ميلانو منذ الخميس؛ لإجراء فحوصات طبية عامة، بعد تعرضه لوعكة صحية طفيفة.

ويأتي نقل عبد الحميد الدبيبة إلى إيطاليا، بعد أكثر من شهر بقليل من أزمة صحية سابقة، أثارت تكهنات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن الدبيبة في الثاني عشر من يناير الماضي، أنه يتمتع بصحة جيدة بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت تدخلاً طبياً في مركز مصراتة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مسقط رأسه.

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

وزير الأوقاف يفتتح «ملتقى الفكر الإسلامي» في ثوبه الجديد بمسجد سيدنا الحسين

وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد سيدنا الحسين

نجوم دولة التلاوة يحيون ثالث ليالي رمضان بتجاويد خاشعة .. صور

هل أباح القرآن ضـ.ـرب النساء؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يوضح مفاجأة لغوية

الإغماء الأبرز..7علامات للجفاف في رمضان توجب كسر الصيام وشرب السوائل

لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد 3 أيام صيام؟.. السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام وتمنحك ترطيبا يدوم لساعات طويلة

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

