حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش
لبنان.. استشهاد 9 أشخاص وسقوط 40 جريحا في الغارات الإسرائيلية على البقاع
موعد أذان الفجر ثالث يوم رمضان.. اعرف التوقيت بالضبط
سيف زاهر : والله العظيم عمري ما هرجع اتحاد الكرة تاني
موعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان.. اعرف موعد السحور والإفطار
سمية درويش: سعاد حسني تعيش في قلبي .. وأرفض «شو» مسابقات المواهب
إبراهيم عبد الجواد يتغزل في نجم الزمالك: أفضل ظهير أيسر بمصر
خضع لكشف طبي في فالنسيا.. إعلامي يصدم الجماهير بشأن رحيل نجم الأهلي
حاكم ولاية إلينوي يطالب ترامب بردّ مبلغ 8.7 مليار دولار
حميدتي : لن نسمح بتقسيم السودان مجددا .. ولم نرفض أي مبادرة للسلام
بكري: دور الدراما مهم في الحفاظ على قيم المجتمع وترسيخها بأذهان الأجيال
حقيقة إجلاء الجيش الأمريكي جنوده من الشرق الأوسط
أخبار العالم

إصابة عبد الحميد الدبيبة بأزمة قلبية ونقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج

الدبيبة
الدبيبة
ناصر السيد

أفادت صحيفة العنوان الليبية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، نقل إلى مستشفى في إيطاليا؛ بعد إصابته بأزمة قلبية.

ونقلت صحيفة "العنوان"، هذا الخبر، عن الصحفي الإيطالي “لوكا جامبارديلا”، الذي أكد أن "الدبيبة نقل إلى مستشفى سان رافايلي في ميلانو منذ الأمس؛ بسبب نوبة قلبية".

وفي نفس السياق، أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية، بأن الدبيبة، أُدخل إلى مستشفى سان رافاييل في مدينة ميلانو منذ أمس الخميس؛ لإجراء فحوصات طبية عامة، بعد تعرضه لوعكة صحية طفيفة. 

وأوضحت الوكالة الإيطالية- نقلا عن مصادر لم تُسمِّها- أنه منذ أمس، تداولت وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير غير مؤكدة، حول احتمال دخوله العناية المركزة، واحتمال نقله إلى الخارج لتلقي علاج متخصص.

وأضافت "نوفا"، أن من بين هذه التقارير، نشرت صفحة "ليبيا 24" على “فيس بوك”، خبر "وعكة صحية مفاجئة" بعد الإفطار، وتضاربت التكهنات حول وجهة علاجه بين فرنسا وإيطاليا.

وبحسب بيانات تتبع الرادار المتاحة للجمهور؛ هبطت طائرة خاصة قادمة من ليبيا في منطقة ميلانو، أمس، لكن لم تُقدم أي تفاصيل رسمية عن ركابها.

ويأتي نقل عبد الحميد الدبيبة إلى إيطاليا، بعد أكثر من شهر بقليل من أزمة صحية سابقة، أثارت تكهنات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن الدبيبة في الثاني عشر من يناير الماضي، أنه يتمتع بصحة جيدة بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت تدخلاً طبياً في مركز مصراتة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مسقط رأسه.

وفي رسالة نشرها على صفحته على “فيس بوك”- وقتها-، أفاد الدبيبة بأن العملية الجراحية قد "أُجريت بنجاح"، شاكراً الطاقم الطبي ومؤكداً استئنافه مهامه الرسمية.

إصابة الدبيبة بأزمة قلبية مدينة ميلانو الإيطالية أزمة قلبية عبد الحميد الدبيبة مستشفى في إيطاليا

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

الزبادي

ماذا يحدث عند تناول الزبادي على السحور؟

التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق عند الأطفال.. خطوات آمنة في المنزل

فول

طرق مختلفة لعمل الفول على السحور.. سلاطة وحمص وزبدة

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. حدد هدفا تنهيه

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. لا تتعجل فى قراراتك

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 21 فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

