إصابة عبد الحميد الدبيبة بأزمة قلبية ونقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج

أفادت صحيفة العنوان الليبية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، نقل إلى مستشفى في إيطاليا؛ بعد إصابته بأزمة قلبية.

ونقلت صحيفة "العنوان"، هذا الخبر، عن الصحفي الإيطالي “لوكا جامبارديلا”، الذي أكد أن "الدبيبة نقل إلى مستشفى سان رافايلي في ميلانو منذ الأمس؛ بسبب نوبة قلبية".

وفي نفس السياق، أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية، بأن الدبيبة، أُدخل إلى مستشفى سان رافاييل في مدينة ميلانو منذ أمس الخميس؛ لإجراء فحوصات طبية عامة، بعد تعرضه لوعكة صحية طفيفة.

وأوضحت الوكالة الإيطالية- نقلا عن مصادر لم تُسمِّها- أنه منذ أمس، تداولت وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير غير مؤكدة، حول احتمال دخوله العناية المركزة، واحتمال نقله إلى الخارج لتلقي علاج متخصص.

وأضافت "نوفا"، أن من بين هذه التقارير، نشرت صفحة "ليبيا 24" على “فيس بوك”، خبر "وعكة صحية مفاجئة" بعد الإفطار، وتضاربت التكهنات حول وجهة علاجه بين فرنسا وإيطاليا.

وبحسب بيانات تتبع الرادار المتاحة للجمهور؛ هبطت طائرة خاصة قادمة من ليبيا في منطقة ميلانو، أمس، لكن لم تُقدم أي تفاصيل رسمية عن ركابها.

ويأتي نقل عبد الحميد الدبيبة إلى إيطاليا، بعد أكثر من شهر بقليل من أزمة صحية سابقة، أثارت تكهنات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن الدبيبة في الثاني عشر من يناير الماضي، أنه يتمتع بصحة جيدة بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت تدخلاً طبياً في مركز مصراتة لأمراض القلب والأوعية الدموية، مسقط رأسه.

وفي رسالة نشرها على صفحته على “فيس بوك”- وقتها-، أفاد الدبيبة بأن العملية الجراحية قد "أُجريت بنجاح"، شاكراً الطاقم الطبي ومؤكداً استئنافه مهامه الرسمية.