موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على حرس الحدود في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا مهمًا على حرس الحدود، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقدم الزمالك أداءً قويًا حسم به اللقاء لصالحه، ليواصل نتائجه الإيجابية في المسابقة المحلية.

وبهذه النتيجة، ارتقى الزمالك إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، ليواصل المنافسة بقوة على صدارة الترتيب.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام فريق زد، ضمن منافسات الجولة التالية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وزد

يلتقي الزمالك مع زد، يوم الثلاثاء 24 فبراير الجاري، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.