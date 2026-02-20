طرح الدواجن بـ 90 جنيها عبر سوبر توفير التابعة لجهاز مستقبل مصر

شهدت سيارات ومنافذ “سوبر توفير” التابعة لـ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين في عدد من ميادين القاهرة والجيزة عقب صلاة الجمعة، حيث تم طرح الدواجن المجمدة بسعر 90 جنيهًا للدجاجة بمتوسط وزن 1.1 كجم.

وجاء التحرك في إطار خطة مستمرة لضبط الأسواق، سواء في الفترة التي تسبق شهر رمضان أو خلال أول أيامه، عبر البيع المباشر للمواطنين دون وسطاء، بما يسهم في تقليل الفجوة السعرية ومواجهة أي ممارسات احتكارية.

وأكد مواطنون أن السعر المعلن أحدث فارقًا واضحًا مقارنة بالأسواق، خاصة مع سهولة الوصول للسيارات في المناطق الحيوية، ما ساهم في تخفيف الضغط على ميزانيات الأسر.

وتواصل المبادرة انتشارها بالمحافظات ضمن استراتيجية الجهاز لتعزيز استقرار سوق السلع الغذائية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.