إصابة عبد الحميد الدبيبة بأزمة قلبية ونقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج
الأرصاد تكشف حالة طقس الغد وتحذر من شبورة كثيفة صباحا
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
مسلسل مناعة الحلقة 3 .. هند صبري تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات
الحلقة الثالثة من مسلسل توابع.. نجل ريهام حجاج حديث السوشيال ميديا

توابع
توابع
أحمد البهى

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل توابع طلب ليلى من طارق أن يطلق شهيرة في مقابل أن تساعده في علاج ابنه من خلال تبني حالته على حساباتها الرسمية.

وبعثت الجمعية طلبا لإحدى الشركات التي يمتلكها أشرف "هاني عادل" لتبني حالة عمر نجل شهيرة وطارق، ويتضح أن أشرف من أصدقاء ليلى وشهيرة القدامى وعندما يرى فيديو شهيرة يقرر فورًا مساعدتها.

ويتذكر أشرف أول مقابلة له مع شهيرة في عام ٢٠٠٤ في حفل عيد ميلاد ليلى، وتعرفا ومن الواضح أنه كان يحبها بشدة.

وترجع ليلى بالذكريات إلي فترة الجامعة ويظهر عليها غيرة شديدة من شهيرة على طارق، بعد ذلك تجد ليلى أن شهيرة بدأت تتابعها على حساباتها الرسمية مما جعلها تشعر بالسعادة أنها انتصرت.

وتخرج ليلى في بث مباشر من چيم الذي يمتلكه طارق، وعندما تراها شهيرة تواجه طارق برؤيته لليلي ولكنه ينفي تمامًا أنها تتمرن هناك.

وتنصح إخلاص طلابها بأنهم لا يضلوا ولا يتبعوا الإنفلونسرز المنتشرين، واستشهدت بآيات من الإنجيل والقرآن لتؤكد على كلامها، ويظهر كابتن فاروق جار الدكتورة إخلاص ليتبرع بنقود لعلاج عمر نجل شهيرة.

وتكتشف بعد ذلك شهيرة أن وراء كثرة فيديوهات الإنفلونسرز للحديث عن حالة عمر هي شركة أشرف شرف، الذي كان معجب بها في فترة الجامعة، مما يجعلها في صدمة شديدة عند سماع اسمه.

وتذهب شهيرة إلي أشرف لتشكره وتطلب منه أن يكثر من تلك الفيديوهات ولكن يصدمها بأن شريكته في الشركة هي ليلى عزام وستحتاج وقت كثير لإقناعها، وفي الوقت ذاته تستغل ليلى ما حدث لتقنع طارق بأنها السبب وأنها سوف تفتح له جيم باسمه إذا طلق زوجته شهيرة وبقى لها بمفردها.

وتنتهي الحلقة الثالثة بعتاب ليلى لأشرف بسبب تصرفه المنفرد في تلك الحملة، وذكرته بأنه مازال يحب شهيرة بعد ما فعلته به أيام الجامعة.

أبطال مسلسل توابع
 

ويشارك في بطولة مسلسل توابع بجانب ريهام حجاج: أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، هاني عادل، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

المتهمين

القبض على طرفى مشاجرة بسبب القيادة عكس الإتجاه بالقاهرة

المتهم

القبض على سائق ميكروباص سب وضرب مواطنا بالجيزة

طلق نارى

إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

بالصور

هل الموز صحي أم سكر متنكر؟.. الفوائد والأضرار والكمية المسموح بها يوميا

القيمة الغذائية للموز
القيمة الغذائية للموز
القيمة الغذائية للموز

أطعمة مناسبة لمرضى القولون العصبي في وجبة السحور.. وأخرى يجب تجنبها

الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور
الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور
الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور

طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

