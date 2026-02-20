الحلقة الثالثة من مسلسل توابع.. نجل ريهام حجاج حديث السوشيال ميديا

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل توابع طلب ليلى من طارق أن يطلق شهيرة في مقابل أن تساعده في علاج ابنه من خلال تبني حالته على حساباتها الرسمية.

وبعثت الجمعية طلبا لإحدى الشركات التي يمتلكها أشرف "هاني عادل" لتبني حالة عمر نجل شهيرة وطارق، ويتضح أن أشرف من أصدقاء ليلى وشهيرة القدامى وعندما يرى فيديو شهيرة يقرر فورًا مساعدتها.

ويتذكر أشرف أول مقابلة له مع شهيرة في عام ٢٠٠٤ في حفل عيد ميلاد ليلى، وتعرفا ومن الواضح أنه كان يحبها بشدة.

وترجع ليلى بالذكريات إلي فترة الجامعة ويظهر عليها غيرة شديدة من شهيرة على طارق، بعد ذلك تجد ليلى أن شهيرة بدأت تتابعها على حساباتها الرسمية مما جعلها تشعر بالسعادة أنها انتصرت.

وتخرج ليلى في بث مباشر من چيم الذي يمتلكه طارق، وعندما تراها شهيرة تواجه طارق برؤيته لليلي ولكنه ينفي تمامًا أنها تتمرن هناك.

وتنصح إخلاص طلابها بأنهم لا يضلوا ولا يتبعوا الإنفلونسرز المنتشرين، واستشهدت بآيات من الإنجيل والقرآن لتؤكد على كلامها، ويظهر كابتن فاروق جار الدكتورة إخلاص ليتبرع بنقود لعلاج عمر نجل شهيرة.

وتكتشف بعد ذلك شهيرة أن وراء كثرة فيديوهات الإنفلونسرز للحديث عن حالة عمر هي شركة أشرف شرف، الذي كان معجب بها في فترة الجامعة، مما يجعلها في صدمة شديدة عند سماع اسمه.

وتذهب شهيرة إلي أشرف لتشكره وتطلب منه أن يكثر من تلك الفيديوهات ولكن يصدمها بأن شريكته في الشركة هي ليلى عزام وستحتاج وقت كثير لإقناعها، وفي الوقت ذاته تستغل ليلى ما حدث لتقنع طارق بأنها السبب وأنها سوف تفتح له جيم باسمه إذا طلق زوجته شهيرة وبقى لها بمفردها.

وتنتهي الحلقة الثالثة بعتاب ليلى لأشرف بسبب تصرفه المنفرد في تلك الحملة، وذكرته بأنه مازال يحب شهيرة بعد ما فعلته به أيام الجامعة.

أبطال مسلسل توابع



ويشارك في بطولة مسلسل توابع بجانب ريهام حجاج: أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، هاني عادل، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.