الأرصاد تكشف حالة طقس الغد وتحذر من شبورة كثيفة صباحا
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
مسلسل مناعة الحلقة 3 .. هند صبري تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات
حقيقة توجيه الاتحاد الإنجليزي تهمة لمالك يونايتد بسبب تصريحاته النارية
الأرصاد تكشف حالة طقس الغد وتحذر من شبورة كثيفة صباحا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الظواهر الجوية ليوم السبت الموافق 21 فبراير 2026 (الموافق 3 رمضان).

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر. أما خلال النهار، فيكون الطقس دافئاً إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، ليعود بارداً إلى شديد البرودة ليلاً.


الظواهر الجوية المتوقعة:

من المتوقع أن تتكون شبورة مائية (من الساعة 4 إلى 9 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

كما رصدت الهيئة نشاطاً للرياح على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية، الصحراء الغربية، وجنوب سيناء.

May be an image of text

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بمناطق من غرب البلاد (السلوم - مطروح). كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.


درجات الحرارة المتوقعة:

تتفاوت درجات الحرارة العظمى والصغرى بين أقاليم الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 12

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 12
 

