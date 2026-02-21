قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف زاهر : والله العظيم عمري ما هرجع اتحاد الكرة تاني
موعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان.. اعرف موعد السحور والإفطار
سمية درويش: سعاد حسني تعيش في قلبي .. وأرفض «شو» مسابقات المواهب
إبراهيم عبد الجواد يتغزل في نجم الزمالك: أفضل ظهير أيسر بمصر
خضع لكشف طبي في فالنسيا.. إعلامي يصدم الجماهير بشأن رحيل نجم الأهلي
حاكم ولاية إلينوي يطالب ترامب بردّ مبلغ 8.7 مليار دولار
حميدتي : لن نسمح بتقسيم السودان مجددا .. ولم نرفض أي مبادرة للسلام
بكري: دور الدراما مهم في الحفاظ على قيم المجتمع وترسيخها بأذهان الأجيال
حقيقة إجلاء الجيش الأمريكي جنوده من الشرق الأوسط
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على حرس الحدود في الدوري
حامد حمدان رجل مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري
أمريكا تخطط لإعادة افتتاح سفارتها في دمشق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد يتغزل في نجم الزمالك: أفضل ظهير أيسر بمصر

فتوح
فتوح
محمد بدران   -  
يارا أمين

يرى الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، يعد أفضل ظهير أيسر في مصر؛ وذلك بعد تألقه في مباراة فريقه أمام حرس الحدود، التي انتهت بفوز الزمالك 2-0 ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب إبراهيم عبد الجواد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "فتوح كموهبة هو أفضل ظهير أيسر في مصر.. لاعب كرة حريف أوي، بس محتاج شوية هدوء وتركيز داخل الملعب، وبس".

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز؛ بعدما جمع 34  نقطة من 16 مباراة، بينما يوجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من 17 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك أمام زد

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام زد في الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 9.30 في مباراة مرتقبة بين الطرفين. 

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. حدد هدفا تنهيه

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. لا تتعجل فى قراراتك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 21 فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

