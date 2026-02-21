إبراهيم عبد الجواد يتغزل في نجم الزمالك: أفضل ظهير أيسر بمصر

يرى الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، يعد أفضل ظهير أيسر في مصر؛ وذلك بعد تألقه في مباراة فريقه أمام حرس الحدود، التي انتهت بفوز الزمالك 2-0 ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب إبراهيم عبد الجواد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "فتوح كموهبة هو أفضل ظهير أيسر في مصر.. لاعب كرة حريف أوي، بس محتاج شوية هدوء وتركيز داخل الملعب، وبس".

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز؛ بعدما جمع 34 نقطة من 16 مباراة، بينما يوجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من 17 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك أمام زد

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام زد في الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 9.30 في مباراة مرتقبة بين الطرفين.