دومينيك تكشف عن تجربتها كـ زوجة ثانية.. وتربطها بشخصيتها في مسلسل السرايا الصفرا

تحدثت الفنانة دومينيك حوراني، بصراحة، عن تجربة شخصية مرت بها في حياتها، مؤكدة أنها عاشت فترة كـ "زوجة ثانية غير مُعلنة"، وهو ما جعلها ترتبط بشكل كبير بشخصية "غالية"، التي تقدمها في مسلسل "السرايا الصفرا".

ارتباط شخصي بدور "غالية"

وخلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضحت دومينيك، أنها مرت بتجربة الزواج غير المعلن، مشيرة إلى أنها لم تتقبل هذا الوضع على الإطلاق، وكانت ترفضه بشدة.

وقالت إنها كانت الزوجة الأولى الشرعية في مرحلة من حياتها، ثم أصبحت في فترة أخرى “زوجة ثانية غير معلنة”، مؤكدة أن هذه التجربة كانت صعبة، ولم تشعر فيها بالراحة؛ وهو ما جعلها تحارب هذه الفكرة، سواء في حياتها، أو من خلال الشخصية التي تجسدها دراميًا.



معاناة "الزوجة غير المعلنة"

وأكدت دومينيك أن العيش في ظل علاقة غير معلنة يسبب معاناة نفسية كبيرة، موضحة أنها بطبيعتها شخصية شفافة لا تحب إخفاء حياتها أو مشاعرها عن الآخرين.

وأضافت أن كثيرين يعتقدون أنها تعيش حياة هادئة ومريحة بناءً على صورتها الخارجية، إلا أن الواقع كان مختلفًا تمامًا، حيث مرت بتجارب صعبة شكلت جزءًا مهمًا من شخصيتها الحالية.

شهرة مفاجئة لزوجها وضغوط غير متوقعة

وتطرقت دومينيك إلى تجربة ظهور زوجها الإعلامي معها لأول مرة، في أحد برامج "رياليتي تي في"، لافتة إلى أن هذا الظهور منحه شهرة غير متوقعة؛ حتى بات يُعرف بين الجمهور بلقب "زوج دومينيك"، وهو ما تسبب في ضغوط ومشكلات داخل حياتهما.

وقالت مازحة إن هذا الاهتمام الزائد وضعهما تحت الأضواء بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي جعلهما يعانيان من تبعات الشهرة المفاجئة.

درس في الخصوصية

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها تعلمت من تلك التجارب “أهمية الحفاظ على حياتها الشخصية بعيدًا عن الأضواء قدر الإمكان”، مشددة على أن الخصوصية أصبحت بالنسبة لها أولوية؛ بعد ما مرت به من مواقف صعبة.