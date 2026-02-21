قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟
صدمة بـ الأهلي.. أليو ديانج يرفض عرض التجديد ويعلن رغبته في الرحيل
الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية
اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026
محافظ الوادي الجديد تصدر قرارًا بنقل عدد من رؤساء المراكز والنواب
دعاء الليلة الثالثة من رمضان .. كلمات تغفر الذنوب وتزيل الهموم
ماركو روبيو: اتفاق لتأمين هدنة إنسانية في السودان وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة
جدل عن تصنيف المخدرات المخلّقة .. هل تتغير العقوبات أو تخفف الأحكام؟
%10 .. ترامب يوقع تعريفة جمركية عالمية على جميع الدول
دومينيك تكشف عن تجربتها كـ زوجة ثانية.. وتربطها بشخصيتها في مسلسل السرايا الصفرا
لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بـ مسلسل درش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دومينيك تكشف عن تجربتها كـ زوجة ثانية.. وتربطها بشخصيتها في مسلسل السرايا الصفرا

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

تحدثت الفنانة دومينيك حوراني، بصراحة، عن تجربة شخصية مرت بها في حياتها، مؤكدة أنها عاشت فترة كـ "زوجة ثانية غير مُعلنة"، وهو ما جعلها ترتبط بشكل كبير بشخصية "غالية"، التي تقدمها في مسلسل "السرايا الصفرا".

ارتباط شخصي بدور "غالية"

وخلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضحت دومينيك، أنها مرت بتجربة الزواج غير المعلن، مشيرة إلى أنها لم تتقبل هذا الوضع على الإطلاق، وكانت ترفضه بشدة.

وقالت إنها كانت الزوجة الأولى الشرعية في مرحلة من حياتها، ثم أصبحت في فترة أخرى “زوجة ثانية غير معلنة”، مؤكدة أن هذه التجربة كانت صعبة، ولم تشعر فيها بالراحة؛ وهو ما جعلها تحارب هذه الفكرة، سواء في حياتها، أو من خلال الشخصية التي تجسدها دراميًا.
 

معاناة "الزوجة غير المعلنة"

وأكدت دومينيك أن العيش في ظل علاقة غير معلنة يسبب معاناة نفسية كبيرة، موضحة أنها بطبيعتها شخصية شفافة لا تحب إخفاء حياتها أو مشاعرها عن الآخرين.

وأضافت أن كثيرين يعتقدون أنها تعيش حياة هادئة ومريحة بناءً على صورتها الخارجية، إلا أن الواقع كان مختلفًا تمامًا، حيث مرت بتجارب صعبة شكلت جزءًا مهمًا من شخصيتها الحالية.

شهرة مفاجئة لزوجها وضغوط غير متوقعة

وتطرقت دومينيك إلى تجربة ظهور زوجها الإعلامي معها لأول مرة، في أحد برامج "رياليتي تي في"، لافتة إلى أن هذا الظهور منحه شهرة غير متوقعة؛ حتى بات يُعرف بين الجمهور بلقب "زوج دومينيك"، وهو ما تسبب في ضغوط ومشكلات داخل حياتهما.

وقالت مازحة إن هذا الاهتمام الزائد وضعهما تحت الأضواء بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي جعلهما يعانيان من تبعات الشهرة المفاجئة.

درس في الخصوصية

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها تعلمت من تلك التجارب “أهمية الحفاظ على حياتها الشخصية بعيدًا عن الأضواء قدر الإمكان”، مشددة على أن الخصوصية أصبحت بالنسبة لها أولوية؛ بعد ما مرت به من مواقف صعبة.

الفنانة دومينيك السرايا الصفرا سبوت لايت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

الزبادي

ماذا يحدث عند تناول الزبادي على السحور؟

التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق عند الأطفال.. خطوات آمنة في المنزل

فول

طرق مختلفة لعمل الفول على السحور.. سلاطة وحمص وزبدة

بالصور

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام وتمنحك ترطيبا يدوم لساعات طويلة

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. حدد هدفا تنهيه

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. لا تتعجل فى قراراتك

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد