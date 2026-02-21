لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد 3 أيام صيام؟.. السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون

مع دخول اليوم الثالث أو الرابع من رمضان يلاحظ كثير من الصائمين أن الشعور بالجوع يصبح أقوى مقارنة بأول يومين، البعض يعتقد أن الجسم يجب أن يتأقلم سريعًا ويقل الإحساس بالجوع، لكن المفاجأة أن هذه المرحلة تحديدًا قد تشهد زيادة واضحة في الشهية. فما السبب العلمي وراء ذلك؟ وهل هو أمر طبيعي أم مؤشر على خطأ غذائي؟

لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟

أوضح الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية ونحت القوام من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام، وكيف يمكنك السيطرة عليه بسهولة.

وقال صبري في أول يومين يعتمد الجسم على مخزون الجلوكوز الموجود في الكبد والعضلات، بعد مرور نحو 48 إلى 72 ساعة يبدأ الجسم في التحول لاستخدام الدهون كمصدر أساسي للطاقة، وهي عملية تُعرف بالتكيف الأيضي.

خلال هذه المرحلة الانتقالية قد يشعر الشخص بجوع أقوى لأن الجسم لا يزال يضبط آلية الحصول على الطاقة. هذا الإحساس غالبًا يكون مؤقتًا ويستقر بعد عدة أيام عندما يعتاد الجسم على النمط الجديد.

ثانيًا: اضطراب هرمونات الجوع

هرمون الجريلين هو المسؤول عن الإحساس بالجوع، وهرمون اللبتين مسؤول عن الشبع. في الأيام الأولى من الصيام يحدث اضطراب بسيط في توازن هذه الهرمونات بسبب تغيير مواعيد الأكل والنوم.

بعد ثلاثة أيام قد يرتفع إفراز هرمون الجريلين في أوقات معينة من اليوم، فيشعر الصائم بجوع مفاجئ أو أقوى من المعتاد، خاصة في الساعات الأخيرة قبل الإفطار.

ثالثًا: نوعية السحور

أحد أهم أسباب زيادة الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام هو تناول سحور غير متوازن. إذا كان السحور يعتمد على سكريات سريعة مثل الخبز الأبيض أو الحلويات، فإن مستوى السكر يرتفع بسرعة ثم يهبط خلال ساعات قليلة، مما يؤدي إلى جوع مبكر.

السحور الغني بالبروتين والألياف مثل البيض، الزبادي، الشوفان، البقوليات، يساعد على استقرار مستوى السكر في الدم ويؤخر الإحساس بالجوع.

رابعًا: قلة النوم

النوم يلعب دورًا كبيرًا في تنظيم الشهية. قلة النوم في أول أيام رمضان تؤثر على هرمونات الجوع وتزيد الرغبة في تناول الطعام. بعد ثلاثة أيام من السهر المتكرر يبدأ التعب المتراكم في الظهور، ويترجم أحيانًا إلى إحساس بالجوع حتى لو لم يكن الجسم بحاجة فعلية للطعام.

خامسًا: الجفاف وليس الجوع الحقيقي

أحيانًا يختلط الشعور بالعطش مع الجوع. بعد ثلاثة أيام من قلة شرب الماء بشكل كافٍ قد يرسل الجسم إشارات يفسرها الدماغ على أنها جوع. لذلك من المهم التأكد من شرب كمية كافية من السوائل بين الإفطار والسحور.

سادسًا: العامل النفسي

في الأيام الأولى يكون الحماس مرتفعًا، لكن مع دخول اليوم الثالث يبدأ الروتين الجديد في الاستقرار ويقل الاندفاع النفسي، فيصبح التركيز أكبر على الإحساس الجسدي بالجوع. كما أن التفكير المستمر في الطعام أو مشاهدة وصفات كثيرة قد يحفز الشهية نفسيًا.

متى يكون الجوع غير طبيعي؟

إذا كان الشعور بالجوع مصحوبًا بدوخة شديدة أو تعرق أو رعشة فقد يكون مرتبطًا بانخفاض حاد في السكر خاصة لدى مرضى السكري، وهنا يجب استشارة الطبيب. أما الجوع العادي في أول أسبوع رمضان فهو غالبًا جزء من مرحلة التكيف.

كيف تقلل الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟