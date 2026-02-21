طارق السيد: بلعمري صفقة قوية بالأهلي.. وكامويش مهاجم «على الله»

كشف طارق السيد، نجم نادي الزمالك والكرة المصرية السابق، رأيه في اللاعب يوسف بلعمري، مؤكدًا أنه إضافة قوية لفريق الأهلي على المستويين الهجومي والدفاعي.

وقال طارق السيد خلال تواجده ضيفًا في برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية عبر قناة «الشمس 2»، إن بلعمري يمتلك خبرة وكفاءة تؤهله للمساهمة بشكل واضح في تعزيز مستوى الأهلي، مشددًا على أنه لاعب كبير قادر على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة.

وفي الوقت نفسه، انتقد طارق السيد اللاعب الأنجولي نيلسن كامويش، مؤكدًا أن مستواه ضعيف ولا يمتلك أي معرفة حقيقية بكرة القدم، ومهاجم «على الله».