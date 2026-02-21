التعادل السلبي يحسم مواجهة غزل المحلة وزد في الدوري الممتاز

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة غزل المحلة وزد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث فرض غزل المحلة سيطرته على مجريات اللعب في أغلب الفترات، مقابل تراجع ملحوظ من جانب لاعبي زد.

شهدت المواجهة محاولات هجومية من أصحاب الأرض، وتمكن محمود صلاح من هز الشباك في الدقيقة 65، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو (VAR) بداعي وجود خطأ، ليظل التعادل السلبي مسيطرًا حتى صافرة النهاية.

ترتيب غزل المحلة وزد في الدوري

بهذه النتيجة، رفع غزل المحلة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما ارتفع رصيد زد إلى 25 نقطة في المركز السابع.

تشكيل غزل المحلة

خاض غزل المحلة اللقاء- بقيادة المدير الفني علاء عبد العال- بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

عامر عامر خط الدفاع: أحمد شوشة، أحمد العش، عموري، يحيى زكريا

أحمد شوشة، أحمد العش، عموري، يحيى زكريا خط الوسط: معاذ عبد السلام، أحمد ياسر، محمود نبيل، رشاد العرفاوي

معاذ عبد السلام، أحمد ياسر، محمود نبيل، رشاد العرفاوي خط الهجوم: محمد أشرف، جيمي موانجا

تشكيل زد

في المقابل، خاض زد المباراة بقيادة محمد شوقي بالتشكيل التالي: