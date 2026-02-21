قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر : والله العظيم عمري ما هرجع اتحاد الكرة تاني
موعد أذان الفجر ثالث أيام رمضان.. اعرف موعد السحور والإفطار
سمية درويش: سعاد حسني تعيش في قلبي .. وأرفض «شو» مسابقات المواهب
إبراهيم عبد الجواد يتغزل في نجم الزمالك: أفضل ظهير أيسر بمصر
خضع لكشف طبي في فالنسيا.. إعلامي يصدم الجماهير بشأن رحيل نجم الأهلي
حاكم ولاية إلينوي يطالب ترامب بردّ مبلغ 8.7 مليار دولار
حميدتي : لن نسمح بتقسيم السودان مجددا .. ولم نرفض أي مبادرة للسلام
بكري: دور الدراما مهم في الحفاظ على قيم المجتمع وترسيخها بأذهان الأجيال
حقيقة إجلاء الجيش الأمريكي جنوده من الشرق الأوسط
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على حرس الحدود في الدوري
حامد حمدان رجل مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري
أمريكا تخطط لإعادة افتتاح سفارتها في دمشق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل السلبي يحسم مواجهة غزل المحلة وزد في الدوري الممتاز

غزل المحلة وزد
غزل المحلة وزد
حمزة شعيب

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة غزل المحلة وزد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث فرض غزل المحلة سيطرته على مجريات اللعب في أغلب الفترات، مقابل تراجع ملحوظ من جانب لاعبي زد.

شهدت المواجهة محاولات هجومية من أصحاب الأرض، وتمكن محمود صلاح من هز الشباك في الدقيقة 65، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو (VAR) بداعي وجود خطأ، ليظل التعادل السلبي مسيطرًا حتى صافرة النهاية.

ترتيب غزل المحلة وزد في الدوري

بهذه النتيجة، رفع غزل المحلة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما ارتفع رصيد زد إلى 25 نقطة في المركز السابع.

تشكيل غزل المحلة

خاض غزل المحلة اللقاء- بقيادة المدير الفني علاء عبد العال- بتشكيل مكون من:

  • حراسة المرمى: عامر عامر
  • خط الدفاع: أحمد شوشة، أحمد العش، عموري، يحيى زكريا
  • خط الوسط: معاذ عبد السلام، أحمد ياسر، محمود نبيل، رشاد العرفاوي
  • خط الهجوم: محمد أشرف، جيمي موانجا

 

تشكيل زد

في المقابل، خاض زد المباراة بقيادة محمد شوقي بالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: علي لطفي
  • خط الدفاع: محمد ربيعة، أحمد طارق، عبد الله بكري، سامح إبراهيم
  • خط الوسط: ماتا ماجاسا، أحمد عادل ميسي، أحمد الصغيري، محمود صابر
  • خط الهجوم: مصطفى سعد "ميسي"، أحمد عاطف
غزل المحلة زد الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

ترشيحاتنا

الزبادي

ماذا يحدث عند تناول الزبادي على السحور؟

التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق عند الأطفال.. خطوات آمنة في المنزل

فول

طرق مختلفة لعمل الفول على السحور.. سلاطة وحمص وزبدة

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. راجع التزاماتك جيدا

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. حدد هدفا تنهيه

برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات
برج القوس حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..قلّل من المشتتات

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026.. لا تتعجل فى قراراتك

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..لا تتعجل فى قراراتك

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 21 فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد