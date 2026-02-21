قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

كل المؤشرات .. فتحي سند يدق ناقوس الخطر بعد سقوط الدراويش أمام وادي دجلة

الإسماعيلي
الإسماعيلي
يارا أمين

أثار الإعلامي الرياضي فتحي سند حالة من الجدل بعد تعليقه على تراجع نتائج الإسماعيلي، مؤكدًا أن الفريق بات قريبًا من دائرة الخطر في جدول الدوري.

وكتب فتحي سند عبر حسابه: “كل المؤشرات تقود الدراويش إلى خطر الهبوط للأسف!”، وذلك عقب الهزيمة الجديدة التي تلقاها الفريق أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة فوزًا مهمًا على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الأول لصالح وادي دجلة بعدما سجل حسن منصور، لاعب الإسماعيلي، هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح التقدم للفريق المنافس. ثم عزز فرانك بولي النتيجة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 83، قلّص الإسماعيلي الفارق بهدف جاء أيضًا بالنيران الصديقة، بعدما سجل محمد رجب الصافي بالخطأ في مرماه، لتنتهي المباراة بفوز وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، رفع وادي دجلة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط في المركز الأخير، ليواصل معاناته في المسابقة.


 

فتحي سند الإسماعيلي وادي دجلة الدوري المصري ستاد الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

