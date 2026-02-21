كل المؤشرات .. فتحي سند يدق ناقوس الخطر بعد سقوط الدراويش أمام وادي دجلة

أثار الإعلامي الرياضي فتحي سند حالة من الجدل بعد تعليقه على تراجع نتائج الإسماعيلي، مؤكدًا أن الفريق بات قريبًا من دائرة الخطر في جدول الدوري.

وكتب فتحي سند عبر حسابه: “كل المؤشرات تقود الدراويش إلى خطر الهبوط للأسف!”، وذلك عقب الهزيمة الجديدة التي تلقاها الفريق أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة فوزًا مهمًا على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الأول لصالح وادي دجلة بعدما سجل حسن منصور، لاعب الإسماعيلي، هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح التقدم للفريق المنافس. ثم عزز فرانك بولي النتيجة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 83، قلّص الإسماعيلي الفارق بهدف جاء أيضًا بالنيران الصديقة، بعدما سجل محمد رجب الصافي بالخطأ في مرماه، لتنتهي المباراة بفوز وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، رفع وادي دجلة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط في المركز الأخير، ليواصل معاناته في المسابقة.



