سعر الدولار اليوم السبت 21-2-2026

يستمر استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 21-2-2026؛ على مستوي البنوك المصرية.

الدولار ثابت

وشهد سعر الدولار ثباتا من دون تغيير منذ اخر يوم عمل في الجهاز المصرفي قبل تطبيق الإجازة الدورية.

لماذا استقر الدولار

مع انتهاء العمل في البنوك المصرية عصر الخميس الماضي؛ تعطل الجهاز المصرفي بموجب قرار صادر عن البنك المركزي المصري والذي قرر دوريًا منح كافة العاملين بالقطاع البنكي بمختلف الفروع والادارات على مستوى الجمهورية إجازة كل جمعة و سبت أسبوعيا..

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.56 جنيه للشراء و 47,66 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.99 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.44 جنيه للشراء و 47.54 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الكويت الوطني، فيصل الاسلامي، البركة، المصري لتنمية الصادرات، الأهلي المصري،مصرف أبوظبي الإسلامي،أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنكي العقاري المصري العربي و HSBC.

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك الحكومية والخاصة نحو47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، المصرف المتحد، التعمير والإسكان، التنمية الصناعية، العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB،المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول، الأهل ي المصري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنوك المصري الخليجي و ميد بنك و سايب.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.