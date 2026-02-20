قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قدر الله وما شاء فعل.. غادة إبراهيم تعلن تعرضها لحادث سير .. صور
غادة إبراهيم تكشف عن تعرضها لحادث سير.. تهشم السيارة
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

ارتفع سعر الدولار في مواجهة الجنيه، وذلك خلال ثاني أيام شهر رمضان المعظم بدون تغيير يذكر.

الدولار ثابت اليوم

وتعرض الدولار لحالة من الثبات في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-2-2026 بالتوازي مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

لماذا استقر الدولار

وفقًا لآخر تداولات لسعر الدولار فقد اعلن البنك المركزي المصري مساء أمس الخميس تعطل العمل في كل البنوك المصرية بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة لهم.

ارتفاع أول يوم

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في أول أيام شهر رمضان المعظم وتحديدا مساء التعاملات المسائية أمس الخميس .

الدولار يصعد

وسجل متوسط سعر الدولار صعودًأ بقيمة 10 قروش على الأقل مقارنة بما كانت عليه التداولات أمس الأول .

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو  47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.65 جنيه للشراء و 46.75 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46,86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.96 جنيه للشراء و 47.06 جنيه للبيع في بنكي القاهرة و المصري الخليجي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه ما بين 46.97 و 46.99 جنيه للشراء و 47.07 و 47.09 جنيه  للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، التنمية الصناعية، سايب، قناة السويس".

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.5 جنيه للشراء و 467.6 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي الكويتي، البركة، فيصل الإسلامي".

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار  أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي،HSBC، قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، التعمير والاسكان، مصر".

وبسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك و نكست.

سعر الدولار في مواجهة الجنيه الدولار البنك المركزي المصري سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

اسامة حسن

أسامة حسن يفتح النار على نجم الأهلي: بيلعب ازاي في الدوري الممتاز أنا هتجنن

سعر الذهب

سعر أوسط عيار ذهب اليوم 20-2-2026

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

ترشيحاتنا

أمجد الحداد

بين حرارة النهار وبرودة الليل.. أخطاء شائعة تضعف مناعة الأطفال| فيديو

المسلسلات

بعد عودة علي الحجار ومنير.. ناقد فني: تترات رمضان أعادت الهيبة للأغنية الدرامية

أونروا

أونروا: أطفال غزة يعيشون ظروفا قاسية لا تصدق ويجب ضمان حقهم في التعليم لمساعدتهم في بناء مستقبلهم

بالصور

فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

شاحنة لورذ
شاحنة لورذ
شاحنة لورذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد