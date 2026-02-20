قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إفراج الحلقة 2 .. حاتم صلاح كلمة السر وراء سجن عمرو سعد

إفراج
إفراج
أحمد البهى

أذيعت الحلقة الثانية من مسلسل" إفراج"، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد.

وشهدت الحلقة عددا من الأحداث، وكان أهمها هو الكشف عن الشخص الذي تسبب في سجن عباس الريس، وهو ابن عمه" حاتم صلاح" الذي يظهر في العلن انه يقوم بمساعدته.

مسلسل إفراج

ويستعرض مسلسل “إفراج” قصة عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي كبير.

 ويجسد الفنان عمرو سعد شخصية عباس، الذي يتورط في جريمة قتل، وتظهر بروموهاته حالة صدمته بعد ارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

وتشارك تارا عماد البطولة إلى جانب كل من حاتم صلاح، سما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، محمد فوزي، وأحمد بكر. ويُعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2026.

إفراج مسلسل إفراج تارا عماد

