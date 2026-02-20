قدر الله وما شاء فعل.. غادة إبراهيم تعلن تعرضها لحادث سير .. صور

أعلنت الفنانة غادة إبراهيم عن تعرضها لحادث سير، وذلك بعد أن نشرت على صفحتها علي موقع فيسبوك، صورة لسيارتها.

وعلقت غادة إبراهيم قائلة: ١ رمضان ٢٠٢٦.. الحمد لله دائماً وأبداً على كل إبتلاء ... قدر الله وما شاء فعل .

ومن ناحية آخري تخوض الفنانة غادة إبراهيم الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل المتر سمير

مسلسل المتر سمير

ويُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، يطرح عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة منها بقصة مستقلة.

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال الأحداث شخصية محامٍ يمر بتجارب إنسانية متعددة، من بينها خلافات مع طليقته، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية ذات البعد الاجتماعي.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.