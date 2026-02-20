قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قدر الله وما شاء فعل.. غادة إبراهيم تعلن تعرضها لحادث سير .. صور
غادة إبراهيم تكشف عن تعرضها لحادث سير.. تهشم السيارة
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا

محمود نوفل

أقلعت طائرة من طراز “بوينج 787” من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن ودخلت المجال الجوي الروسي فوق مقاطعة مورمانسك فجر اليوم الجمعة.


ووفق بيانات "فلايت رادار" - لتتبع الرحلات الجوية - فقد توقف تتبع مسار الطائرة فوق مدينة كوتلاس في منطقة أرخانغيلسك الروسية المجاورة لمورمانسك.

واشار الموقع إلى أن الطائرة  حلقت فوق جرينلاند والنرويج وفنلندا وهي في طريقها إلى شمال روسيا .

 ووفقا لموقع "فلايت رادار"، فإن الطائرة التي حلقت قرب الحدود الروسية هي طائرة مراقبة واستطلاع من طراز Saab 340B ISR.

وفي 26 يناير، رصدت طائرة استطلاع أمريكية من طراز "P-8A بوسيدون" وهي تحلق قرب مورمانسك بعد أن أقلعت من مطار كيفلافيك الدولي في أيسلندا، ثم شوهدت في المجال الجوي الدولي في بحر بارنتس بالقرب من ميناء مورمانسك.

روسيا طائرة أمريكية جرينلاند النرويج فنلندا

