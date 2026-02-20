إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا

أقلعت طائرة من طراز “بوينج 787” من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن ودخلت المجال الجوي الروسي فوق مقاطعة مورمانسك فجر اليوم الجمعة.



ووفق بيانات "فلايت رادار" - لتتبع الرحلات الجوية - فقد توقف تتبع مسار الطائرة فوق مدينة كوتلاس في منطقة أرخانغيلسك الروسية المجاورة لمورمانسك.

واشار الموقع إلى أن الطائرة حلقت فوق جرينلاند والنرويج وفنلندا وهي في طريقها إلى شمال روسيا .

ووفقا لموقع "فلايت رادار"، فإن الطائرة التي حلقت قرب الحدود الروسية هي طائرة مراقبة واستطلاع من طراز Saab 340B ISR.

وفي 26 يناير، رصدت طائرة استطلاع أمريكية من طراز "P-8A بوسيدون" وهي تحلق قرب مورمانسك بعد أن أقلعت من مطار كيفلافيك الدولي في أيسلندا، ثم شوهدت في المجال الجوي الدولي في بحر بارنتس بالقرب من ميناء مورمانسك.