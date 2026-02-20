قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قدر الله وما شاء فعل.. غادة إبراهيم تعلن تعرضها لحادث سير .. صور
غادة إبراهيم تكشف عن تعرضها لحادث سير.. تهشم السيارة
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انطلاق المرصد الإعلامي لرصد الدراما الرمضانية بالمجلس القومي للمرأة

في إطار دوره الرائد في متابعة وتحليل صورة المرأة في وسائل الإعلام، وبرعاية المستشارة  أمل عمار رئيسة المجلس  يواصل المرصد الإعلامي برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة  لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة انطلاقته للعام الحادي عشر على التوالي منذ تأسيسه عام 2016، ليواصل مسيرته كأحد أهم المبادرات الوطنية المعنية برصد وتحليل الخطاب الإعلامي خلال شهر رمضان.


وقد بدأ المرصد الإعلامي لرصد الدراما الرمضانية بالمجلس القومي للمرأة أعماله هذا العام بتنظيم  عضوتا لجنة الاعلام الدكتورة ريهام يحي والدكتورة اسماء عبد الشافي سلسلة من ورش العمل التدريبية المكثفة لطلبة كليات الإعلام بالجامعات المشاركة، بهدف تأهيلهم على أساليب الرصد والتحليل العلمي للمحتوى الإعلامي، بما يشمل المسلسلات الدرامية، والإعلانات، والبرامج التلفزيونية، والمواد الصحفية، إضافة إلى تحليل المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.


ويشهد المرصد هذا العام مشاركة واسعة وغير مسبوقة، حيث يضم 33 كلية إعلام من 33 جامعة مصرية، بمشاركة نحو250 طالبًا وطالبة، تم تدريبهم خلال ورشتي عمل الأولى على آليات التحليل الكمي والكيفي، ومعايير تقييم صورة المرأة والقضايا المرتبطة بها في مختلف الوسائل الإعلامية.


و الثانية تضمنت استكمال التدريب العملي، وتقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل متخصصة، تمهيدًا لانطلاق عملية الرصد الفعلي  غدا مع بداية شهر رمضان، في إطار عمل منهجي ومنظم يستمر يوميًا طوال الشهر الكريم.


ويؤكد هذا الزخم الكبير في المشاركة الجامعية على نجاح المرصد الإعلامي في ترسيخ ثقافة الرصد العلمي والتقييم الموضوعي للمحتوى الإعلامي، وإتاحة فرصة تدريبية متميزة لطلاب الإعلام، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على قراءة وتحليل الرسائل الإعلامية وتأثيراتها المجتمعية، خاصة فيما يتعلق بصورة المرأة وقضاياها.
ويواصل المرصد أداء رسالته للعام الحادي عشر، معززًا مكانته كمنصة وطنية تجمع بين البحث العلمي والتدريب العملي وخدمة المجتمع، في خطوة تعكس اهتمام المجلس القومي للمرأة بدعم الخطاب الإعلامي المسؤول وترسيخ صورة إيجابية ومتوازنة للمرأة في الإعلام المصري.

