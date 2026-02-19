قومي المرأة بسوهاج يطلق مبادرة مطبخ المصرية للأسر الأكثر احتياجًا

أطلق فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان الكريم، وللعام الرابع على التوالى مبادرة (مطبخ المصرية.. بإيد بناتها)، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الأوقاف المصرية، بحضور وإشراف الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس بسوهاج.

ويعد مطبخ المصرية مطبخا مجتمعيا ذا بعد تنموى مستدام، يعمل على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات، باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطهو، فضلا عن إعدادهن للوجبات حتى يصبحن طاهيات محترفات، وتتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظات للتعرف على طرق التخطيط، وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى، والوجبات الجاهزة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير جودة الغذاء، والتخطيط للقوى العاملة المساعدة فى المطبخ.

وأوضحت الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، أن المجلس يقدم خدمة إطعام للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان، كأحد مخرجات هذا التدريب، بواقع 380 وجبة ساخنة يوميا، مع مواصلة فرع المجلس أنشطته خلال شهر رمضان المبارك، والتى تتضمن مجموعات الإقراض والإدخار، والتثقيف المالى وجلسات الدوار.

بالإضافة إلى بطاقات الرقم القومى، والإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة، وعدد من الأمسيات خلال الشهر الكريم، مشيرة إلى أن مطبخ اليوم بإشراف الدكتورة منى حنا مقرر مناوب فرع المجلس، ومن أعضاء الفرع نانسي المصرى، والدكتورة نيفين مصطفى.