مساعدات عاجلة من وزارة التضامن لأسر ضحايا حادث بورسعيد

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ربع نقل محملة بأفراد، على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر ويربط على قلوبهم ، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي.