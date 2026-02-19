قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر ستستمر في جهودها لتدريب الشرطة الفلسطينية.. ونقدر جهود الرئيس ترامب في منع تهجير الفلسطينيين
أسماء جلال ضيفة الحلقة الأولى من برنامج رامز ليفيل الوحش
رامز ليفيل الوحش.. رامز جلال يعلق على ظهور الفنانة أسماء جلال
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: مصر والأردن ستدربان الشرطة في القطاع
شعث: نعمل على استعادة الأمن في غزة تحت سلطة واحدة وسلاح واحد
ترامب: مجلس السلام سيتولى الإشراف على الأمم المتحدة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع ملابس أكتوبر
شهيرة تتحفظ على عبارة في برنامج بقناة النهار: حب القرآن مقدم
دعاء الصائم قبل الإفطار.. 6 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات.. وهذه أفضل أدعية مستجابة
البتلو بـ415 جنيها.. أسعار اللحوم في أول أيام شهر رمضان الكريم 2026
أشهر حلويات رمضان.. طريقة عمل القطايف بمذاق شهي
تعليق ساخر من ترامب على حضور رئيس الفيفا افتتاح مجلس السلام
أخبار العالم

ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر

ترامب وأوربان
ترامب وأوربان
قسم الخارجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده لفيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، قبيل الانتخابات البرلمانية التي قد تُطيح بهذا الزعيم الأوروبي غير الليبرالي من منصبه بعد 16 عامًا في السلطة.

وفي معرض رده على الانتقادات التي تُشير إلى أن تأييد قادة أجانب يُعدّ تدخلاً في الانتخابات، قال ترامب: "ليس من المفترض أن أؤيد أشخاصًا، لكنني أؤيد من أُعجب بهم. كما تعلمون، لديّ سجل حافل بتأييد المرشحين داخل الولايات المتحدة، لكنني الآن أؤيد قادة أجانب، بمن فيهم فيكتور أوربان".

وأضاف ترامب أن دعمه لخافيير ميلي، رئيس الأرجنتين، والذي حضر أيضًا الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام، قد ساهم في فوز حزبه في الانتخابات الأخيرة.

وأضاف ترامب: "كان متأخرًا بعض الشيء في استطلاعات الرأي، لكنه في النهاية فاز فوزًا ساحقًا"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

بالعودة إلى أوربان، قال: "رئيس الوزراء المجري أوربان... يحظى بتأييدي الكامل والمطلق في الانتخابات. ليس الجميع في أوروبا يُرحب بهذا التأييد، وهذا لا بأس به، مضيفا أنه يقوم بعملٍ رائع، وقد أنجز عملاً مذهلاً في ملف الهجرة. على عكس بعض الدول التي أضرت بنفسها، فإنهم يعملون على حل هذه المشكلة".

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد أشار سابقاً إلى أن الولايات المتحدة ستقدم للمجر دعماً مالياً وتمديداً لتخفيف العقوبات المفروضة على شراء الغاز والنفط الروسيين طوال فترة حكم الزعيم المحافظ.

ترامب الانتخابات البرلمانية بالمجر الانتخابات البرلمانية الرئيس الأمريكي

