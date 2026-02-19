ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده لفيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، قبيل الانتخابات البرلمانية التي قد تُطيح بهذا الزعيم الأوروبي غير الليبرالي من منصبه بعد 16 عامًا في السلطة.

وفي معرض رده على الانتقادات التي تُشير إلى أن تأييد قادة أجانب يُعدّ تدخلاً في الانتخابات، قال ترامب: "ليس من المفترض أن أؤيد أشخاصًا، لكنني أؤيد من أُعجب بهم. كما تعلمون، لديّ سجل حافل بتأييد المرشحين داخل الولايات المتحدة، لكنني الآن أؤيد قادة أجانب، بمن فيهم فيكتور أوربان".

وأضاف ترامب أن دعمه لخافيير ميلي، رئيس الأرجنتين، والذي حضر أيضًا الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام، قد ساهم في فوز حزبه في الانتخابات الأخيرة.

وأضاف ترامب: "كان متأخرًا بعض الشيء في استطلاعات الرأي، لكنه في النهاية فاز فوزًا ساحقًا"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

بالعودة إلى أوربان، قال: "رئيس الوزراء المجري أوربان... يحظى بتأييدي الكامل والمطلق في الانتخابات. ليس الجميع في أوروبا يُرحب بهذا التأييد، وهذا لا بأس به، مضيفا أنه يقوم بعملٍ رائع، وقد أنجز عملاً مذهلاً في ملف الهجرة. على عكس بعض الدول التي أضرت بنفسها، فإنهم يعملون على حل هذه المشكلة".

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قد أشار سابقاً إلى أن الولايات المتحدة ستقدم للمجر دعماً مالياً وتمديداً لتخفيف العقوبات المفروضة على شراء الغاز والنفط الروسيين طوال فترة حكم الزعيم المحافظ.