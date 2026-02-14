زيلينسكي يهاجم أوربان: يفكر في كيفية تكوين بطن لا في كيفية بناء جيش

شن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، هجوما لاذعا على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، خلال كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال الرئيس الأوكراني إن "فيكتور واحد يمكنه أن يفكر في كيفية زيادة وزنه، لا في كيفية بناء جيشه لمنع عودة الدبابات الروسية إلى شوارع بودابست".

وأكد زيلينسكي أن روسيا تخسر 156 جنديًا لكل كيلومتر تقطعه من الأراضي الأوكرانية، مضيفا أن القوات الأوكرانية قتلت وأصابت بجروح بالغة ما بين 30,000 و35,000 جندي روسي في شهري ديسمبر ويناير.

وتابع: "لا يكترث بوتين لهذا الأمر الآن، لكنه سيُعرِب اهتمامه عند بلوغه مستوى معينًا".

ويشير إلى أن أوكرانيا تهدف إلى الوصول إلى 50,000 قتيل شهريًا لرفع ثمن استمرار الحرب، مؤكدا أن الأوكرانيين هم مفتاح وقف العدوان الروسي، إذ يضمنون استقلال بولندا ودول البلطيق ومولدوفا ورومانيا.