الخارجية الإيرانية: حقنا في التخصيب أصيل ولا يمكن المساس به تحت تأثير الضغوط السياسية

أعلنت الخارجية الإيرانية، أن حقهم في التخصيب أصيل ولا يمكن المساس به تحت تأثير الضغوط السياسية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبلومبرج إن الرئيس دونالد ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران رغم صعوبة ذلك.

وأضاف الوزير الأمريكي لبلومبرج: “ويتكوف وكوشنر لديهما اجتماعات مرتقبة قريبا لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إحراز تقدم مع إيران”.

وأشار إلى أن “الرئيس ترامب يفضل دائما إنهاء المشكلات عبر اتفاق وسيمنح فرصة مجددا لمعرفة إذا كان ذلك سينجح.. لكن لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي لأنه تهديد لنا ولأوروبا وللأمن العالمي والمنطقة بأسرها".



