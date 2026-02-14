قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بعد تحذيرات الهولندي هوجربيتس.. زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب هذه الدولة

زلزال - أرشيفي
زلزال - أرشيفي
محمود نوفل

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنه تم رصد زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر  قبالة سواحل دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ.

وفي وقت لاحق ، أصدر فرانك هوجربيتس، راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل، تحذيرا جديدا من أنشطة زلزالية قد تشهدها الكرة الأرضية خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال هوجربيتس في مقطع فيديو على "يوتيوب": "أنصحكم بتوخي الحذر الشديد من 13 إلى 15 من شهر فبراير تحسبا لنشاط زلزالي أكبر محتمل، خاصة بسبب اقتران القمر والأرض والمشتري".


وتابع بعد استعراض اصطفافات الأجرام السماوية، والتي يسميها بـ"هندسة الكواكب": “قد تحدث مفاجأة”.

ونصح متابعيه بضرورة توخي الحيطة والحذر في تلك الفترة.


 

راصد الزلازل هوجربيتس

وبدأت شهرة هوجربيتس تتصاعد بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير 2023، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص. حيث ادعى أنه تنبأ بالزلزال قبل وقوعه بثلاثة أيام.

ومنذ ذلك الحين، أصبح يتنبأ بشكل متكرر بالزلازل، مستندا إلى نظريته حول "هندسة الكواكب"، رغم انتقادات العلماء المتواصلة.

يذكر أن هوجربيتس يرأس مؤسسة "استبيان هندسة النظام الشمسي" (SSGEOS)، التي تركز على دراسة تأثيرات هندسة الكواكب على النشاط الزلزالي للأرض. ومع ذلك، يرفض غالبية العلماء نظريته، مؤكدين أن لا علاقة بين حركة الكواكب والزلازل، وأن هذه الفرضيات تفتقر إلى الأدلة العلمية.

