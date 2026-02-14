قرار عاجل بشأن أصحاب فيديو معركة الأسلحة والشماريخ في بولاق الدكرور

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس أصحاب فيديو معركة الأسلحة والشماريخ ببولاق الدكرور ٤ أيام على ذمة التحقيقات

وجهت النيابة للمتهمين اتهامات حيازة أسلحة بيضاء وألعاب نارية والبلطجة واتلاف عدد من المحلات.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء والألعاب النارية بمحافظة الجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول مكون من 4 أشقاء، أحدهم مصاب بكسر بالذراع، وطرف ثان مكون من مالك محل مصاب بجرح قطعي بالرأس، وشخصين، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، لخلافات مالية بينهم تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء والألعاب النارية مما أدى لحدوث إصابتهم .

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 6 أشخاص من طرفى المشاجرة "جارى ضبط المتهم الهارب"، وبحوزتهم 6 قطع سلاح أبيض، و6 قطع ألعاب نارية، المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.