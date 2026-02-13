استولى على أموال المواطنين.. القبض على نصاب عدادات الكهرباء في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على شخص بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدعائه بعمله بإحدى شركات الكهرباء وإمتلاكه نفوذاً مزعوماً "على خلاف الحقيقة" وقدرته على توصيل عدادات كهرباء كودية لكافة الوحدات السكنية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عنصر جنائي مقيم بمحافظة القاهرة بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدعائه بعمله بإحدى شركات الكهرباء وإمتلاكه نفوذاً مزعوماً "على خلاف الحقيقة" وقدرته على توصيل عدادات كهرباء كودية لكافة الوحدات السكنية.

وعقب تقنين الإجراءات أمـكـن ضبط المذكور، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه بالنصب على أحد المواطنين والحصول منه على مبلغ مالى نظير تركيب عدد 18عداد بوحدات سكنية بعقار مملوك له، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.