الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف فتاة بقصر النيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائمة على النشر بتعرضها لمحاولة اختطاف من أحد الأشخاص يرتدى جلبابا ووشاحا حول عنقه حال تواجدها بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وبسؤالها قررت بعدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو ، وأضافت قيامها بتصوير ونشر المقطع المشار إليه بقصد توعية الفتيات إلا أنها تجاوزت وسردت واقعة تزعم تعرضها لمحاولة اختطاف فى إطار كسب المصداقية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

