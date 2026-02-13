ليفربول يضع بديلا.. هل يقترب عهد الملك المصري من النهاية؟

تتصاعد التكهنات حول مستقبل النجم محمد صلاح مع نادي ليفربول، في ظل تقارير تشير إلى تحركات مبكرة داخل أروقة “أنفيلد” للبحث عن بديل هجومي تحسبا للموسم المقبل.

وبحسب ما أوردته صحيفة Tuttomercatoweb الإيطالية، فإن إدارة ليفربول وضعت اسم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، جناح إيه سي ميلان، على رأس قائمة المرشحين لخلافة صلاح خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

تراجع تهديفي يفتح باب التساؤلات

رغم مساهمة صلاح في هدف الفوز على سندرلاند ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن أرقامه التهديفية هذا الموسم لم تبلغ المعدلات المعتادة التي اعتاد عليها جمهور “الريدز”.

وجاء الانتصار ليخفف من آثار الخسارة القاسية أمام مانشستر سيتي في الجولة السابقة على ملعب “أنفيلد”، ليرفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، خلف تشيلسي ومانشستر يونايتد في سباق المراكز الأوروبية.

بوليسيتش خيار هجومي مطروح بقوة

بوليسيتش، البالغ من العمر 27 عاما، استعاد بريقه منذ انتقاله إلى ميلان في صيف 2023 قادما من تشيلسي، بعد تجربة متذبذبة في “ستامفورد بريدج” رغم تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويُعد الدولي الأمريكي أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب ماسيميليانو أليجري، حيث شارك هذا الموسم في 20 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين أما إجمالي أرقامه مع ميلان فبلغت 120 مباراة، أحرز خلالها 42 هدفًا وقدم 25 تمريرة حاسمة.

ويمتد عقد بوليسيتش حتى صيف 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي، إلا أن تعثر مفاوضات التجديد قد يمنح ليفربول فرصة للتحرك، خاصة في ظل اهتمام من آرسنال بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا.

صلاح يرد في الملعب ورقم قياسي جديد

بعيدا عن أنباء الرحيل، واصل صلاح كتابة التاريخ بقميص ليفربول فقد صنع هدف الفوز الذي سجله القائد فيرجيل فان دايك، ليعادل الرقم القياسي للنادي في عدد التمريرات الحاسمة بالدوري برصيد 92 تمريرة، متساويًا مع الأسطورة ستيفن جيرارد.

المدرب الهولندي أرني سلوت أشاد بالنجم المصري، واصفًا إياه بـ”المذهل”، معربًا عن أمله في أن ينفرد بالرقم القياسي قريبًا.

وجاءت هذه الإشادة بعد فترة توتر بين الطرفين، على خلفية استبعاد صلاح من بعض المباريات بسبب تراجع مستواه، ما أثار تكهنات حول مستقبله قبل أن تتحسن العلاقة ويستعيد اللاعب مكانته الأساسية.

صيف ساخن في أنفيلد

في ظل المنافسة الشرسة محليًا وأوروبيًا، يبدو أن ليفربول يخطط لإعادة ترتيب أوراقه الهجومية وبينما يواصل صلاح تعزيز إرثه التاريخي، تظل إدارة النادي مطالبة بالتفكير في المستقبل.

فهل يكون بوليسيتش الوريث المحتمل للملك المصري؟ أم ينجح صلاح في استعادة كامل بريقه ويُجبر الجميع على تأجيل الحديث عن خلافته؟، الإجابة قد تتضح مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية لكن المؤكد أن صيف “أنفيلد” سيكون ساخنًا.