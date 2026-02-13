غير الزمالك.. أرقام مميزة لـ ناصر ماهر بقميص بيراميدز

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره انبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مؤخرا على ملعب استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.



سجل ناصر ماهر صانع العاب فريق بيراميدز هدفى فريقه في الدقائق 23 ، 71 من علامة الجزاء، بينما جاء هدف فريق إنبى عن طريق أقطاي عبد الله في الدقيقة 47.



وبهذه النتيجة احتل فريق بيراميدز المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف وسيراميكا كليوباترا متصدر الترتيب بالجدول في الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 20 محتلا المركز الحادى عشر.

ناصر ماهر خلال موسم 2025/2026



شارك ناصر ماهر بقميص ناد بيراميدز هذا الموسم في 6 مباريات وساهم في 6 أهداف وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.



فيما خاض ناصر ماهر مع فريق الزمالك خلال الموسم الحالي 19 مباراة وساهم في 5 أهداف وسجل 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا.وسم شارك في 19 مباراة ساهم في 5 أهداف سجل 4 أهداف صنع هدف واحد