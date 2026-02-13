قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يحرسان قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سيدة ونجلتها بالإسكندرية
قرة عيني ماتت.. محمد الدسوقي يستقبل العزاء في زوجته بـ بورسعيد
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
ألمانيا .. تعليق العمليات في مطار كولونيا بسبب عطل في تقنيات الأمن
تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS
تفاصيل تعديل جديد بـ الأهلي في عقد إمام عاشور
بعد قطيعة استمرت عاما.. الجزائر تعيد سفيرها إلى النيجر
موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غير الزمالك.. أرقام مميزة لـ ناصر ماهر بقميص بيراميدز

ناصر ماهر
ناصر ماهر
القسم الرياضي

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره انبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مؤخرا على ملعب استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

سجل ناصر ماهر صانع العاب فريق بيراميدز هدفى فريقه في الدقائق 23 ، 71 من علامة الجزاء، بينما جاء هدف فريق إنبى عن طريق أقطاي عبد الله في الدقيقة 47.

وبهذه النتيجة احتل فريق بيراميدز المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف وسيراميكا كليوباترا متصدر الترتيب بالجدول في الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 20 محتلا المركز الحادى عشر.

ناصر ماهر خلال موسم 2025/2026 

شارك ناصر ماهر بقميص ناد بيراميدز هذا الموسم في 6 مباريات وساهم في 6 أهداف وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

فيما خاض ناصر ماهر مع فريق الزمالك خلال الموسم الحالي 19 مباراة وساهم في 5 أهداف وسجل 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا.وسم شارك في 19 مباراة ساهم في 5 أهداف سجل 4 أهداف صنع هدف واحد

ناصر ماهر الزمالك بيراميدز الدوري انبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

الدعاء

دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة أبنوب الحمام لضمان توفير اللحوم البلدية للمواطنين بأسعار مخفضة

كيف استعدت محافظة أسيوط لشهر رمضان المبارك؟

ضبظ المتهمين

القصة الكاملة لإجبار شاب على ارتداء بدلة رقص في بنها

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم الإلزامي 13 عاما.. خطة الدولة لتطوير المنظومة وبداية جديدة من الروضة

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد