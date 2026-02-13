قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
الرائحة كشفت وفاة مسن داخل غرفته منذ ايام في مطروح
ذروة التقلبات اليوم.. الأرصاد تواجه تحذير شديد اللهجة بشأن الطقس
يحرسان قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سيدة ونجلتها بالإسكندرية
قرة عيني ماتت.. محمد الدسوقي يستقبل العزاء في زوجته بـ بورسعيد
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
أخبار العالم

الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام

الكرملين
الكرملين
محمود نوفل


تناقش روسيا والولايات المتحدة  التعاون التجاري والاقتصادي المحتمل في إطار مجموعة عمل.

من جانبه ؛ ثمن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين  ديمتري بيسكوف موقف الشركات الأمريكية التي ترغب في العودة إلى السوق الروسية.

وقال بيسكوف: لم يرفض أحد استخدام الدولار، بل قامت الولايات المتحدة نفسها بتقييد استخدام هذا الحق لعدد من الدول.

وأضاف بيسكوف: روسيا تعرض تعاونا تهتم به شركات من روسيا ومن الولايات المتحدة .

وفي سياق أخر ؛ أكد بيسكوف أن موسكو لم تحدد بعد موقفها من "مجلس السلام" حيث تواصل الخارجية الروسية العمل على هذه القضية بالتنسيق مع الحلفاء.


ومن المقرر عقد الجولة القادمة من المحادثات بشأن أوكرانيا الأسبوع المقبل وسيترأس الوفد الروسي في محادثات التسوية الأوكرانية مساعد الرئيس الروسي ميدينسكي.

ونوه بيسكوف  إلى أن الكرملين سيعلن عن الموعد والتوقيت المحددين ، وإلى حين التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا من غير المرجح أن تتم مناقشة أي شيء ملموس فيما يتعلق بتوسيع التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة بحسب تصريحات بيسكوف .

كما ستعقد الجولة التالية من المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في الفترة من 17-18 فبراير في جنيف بصيغة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا لا تزال الدولة الوحيدة التي قررت تخصيص مليار دولار كمساعدات لفلسطين ومن المهم ألا ننسى ذلك.


واختتم بيسكوف تصريحاته قائلا : إذا تجنبت الولايات المتحدة ممارسة تقييد استخدام الدولار فسيتعين عليها الفوز في المنافسة بالعملة الوطنية.

روسيا أمريكا الكرملين أوكرانيا مجلس السلام

