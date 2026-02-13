

تناقش روسيا والولايات المتحدة التعاون التجاري والاقتصادي المحتمل في إطار مجموعة عمل.

من جانبه ؛ ثمن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف موقف الشركات الأمريكية التي ترغب في العودة إلى السوق الروسية.

وقال بيسكوف: لم يرفض أحد استخدام الدولار، بل قامت الولايات المتحدة نفسها بتقييد استخدام هذا الحق لعدد من الدول.

وأضاف بيسكوف: روسيا تعرض تعاونا تهتم به شركات من روسيا ومن الولايات المتحدة .

وفي سياق أخر ؛ أكد بيسكوف أن موسكو لم تحدد بعد موقفها من "مجلس السلام" حيث تواصل الخارجية الروسية العمل على هذه القضية بالتنسيق مع الحلفاء.



ومن المقرر عقد الجولة القادمة من المحادثات بشأن أوكرانيا الأسبوع المقبل وسيترأس الوفد الروسي في محادثات التسوية الأوكرانية مساعد الرئيس الروسي ميدينسكي.

ونوه بيسكوف إلى أن الكرملين سيعلن عن الموعد والتوقيت المحددين ، وإلى حين التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا من غير المرجح أن تتم مناقشة أي شيء ملموس فيما يتعلق بتوسيع التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة بحسب تصريحات بيسكوف .

كما ستعقد الجولة التالية من المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في الفترة من 17-18 فبراير في جنيف بصيغة روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا لا تزال الدولة الوحيدة التي قررت تخصيص مليار دولار كمساعدات لفلسطين ومن المهم ألا ننسى ذلك.



واختتم بيسكوف تصريحاته قائلا : إذا تجنبت الولايات المتحدة ممارسة تقييد استخدام الدولار فسيتعين عليها الفوز في المنافسة بالعملة الوطنية.