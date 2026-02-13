قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمضان 2026.. سلوي عثمان: شخصيتي في كلهم بيحبوا مودي مختلفة عن أدواري السابقةl خاص
موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الله السعيد يهنئ محمود فتح الله بعيد ميلاده

عبدالله السعيد ومحمود فتح الله
عبدالله السعيد ومحمود فتح الله
سارة عبد الله

شارك عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك، صورة تجمعه مع محمود فتح الله نجم الكرة السابق.

وحرص عبد الله السعيد على تهنئة محمود فتح الله بعيد ميلاده، وكتب: “عيد ميلاد سعيد”.

ويواجه فريق الزمالك نظيره كايزر تشيفز  في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره كايزر تشيفز غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على إستاد السويس بالإسماعيلية.

وتذاع مباراة الزمالك وكايزر تشيفز عبر قناة بي ان سبورتس 

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة والتي تضم فرق كل من  المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو الزامبي.

ويحتل فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد فريق الزمالك فى المركز الثاني عند 8 نقاط، وتراجع المصري للمركز الثالث برصيد 7 نقاط ثم زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط

عبد الله السعيد محمود فتح الله الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

زينة رمضان

زينة رمضان تعرضك لعقوبات مشددة في هذه الحالة.. احذرها

ترشيحاتنا

محمد صلاح

ليفربول يضع بديلا.. هل يقترب عهد الملك المصري من النهاية؟

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

الفضاء

بعد 60 عاما من الغموض.. الذكاء الاصطناعي يقترب من كشف موقع مركبة “لونا 9” الضائعة على القمر

بالصور

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد