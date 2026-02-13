عبد الله السعيد يهنئ محمود فتح الله بعيد ميلاده

شارك عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك، صورة تجمعه مع محمود فتح الله نجم الكرة السابق.

وحرص عبد الله السعيد على تهنئة محمود فتح الله بعيد ميلاده، وكتب: “عيد ميلاد سعيد”.

ويواجه فريق الزمالك نظيره كايزر تشيفز في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره كايزر تشيفز غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على إستاد السويس بالإسماعيلية.

وتذاع مباراة الزمالك وكايزر تشيفز عبر قناة بي ان سبورتس

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة والتي تضم فرق كل من المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو الزامبي.

ويحتل فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد فريق الزمالك فى المركز الثاني عند 8 نقاط، وتراجع المصري للمركز الثالث برصيد 7 نقاط ثم زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط