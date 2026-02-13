"تأثير جانبي" و"ليلة برد" في ختام عروض نوادي المسرح بالإسماعيلية

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية عرضين مسرحيين في ختام عروض نوادي المسرح للموسم الحالي، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمحافظة الإسماعيلية، في إطار برامج وزارة الثقافة لدعم الشباب الموهوبين بالأقاليم.

العرضان من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقدما بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وجاء العرض الأول بعنوان "تأثير جانبي" تأليف محمد السوري، وسينوغرافيا وإخراج أحمد حلمي، ويتناول العرض رؤية إنسانية تجسد الصراع الداخلي لدى الإنسان بين الحب والاحتياج، والخوف والرغبة في الأمان، من خلال علاقات إنسانية بسيطة بين أب وابنه، وشاب يسعى لاكتشاف ذاته، حيث يدور العمل حول تساؤل رئيسي: "هل أنا أحب أم أحتاج؟".

العرض بطولة محمود خليل، رحمة محمود، محمد علي، حبيبة أحمد، دانيال مجدي، زياد عباس، عمر هشام، عبد الرحمن أشرف، عبد الرحمن مجدي، ميرنا أشرف، يوسف حمادة، كيرلس عصام، سما الأنصاري، مصطفى محمود، أحمد أبو زيد، هايدي محمد.

مساعدا الإخراج عادل ياسر، محمود علي، ملابس ومكياج هنادي الناصر، إضاءة شادي عزت.

أما العرض الثاني فجاء بعنوان "ليلة برد" تأليف أحمد يوسف، وإخراج راندا يوسف، وهو عرض ديو دراما نفسية مكثفة يركز على مرض التوهم والخوف والوحدة التي تسيطر على روح بطل العمل، وهو رجل كهل يعاني من رهاب شديد من العالم الواقعي، فيلجأ إلى العزلة داخل منزل مهجور، حيث تقتحم وحدته فتاة غامضة تبدأ في كشف زيف روايته للحياة، مؤكدة أنها حبيبته التي بحث عنها وضحت بحياتها من أجله. العرض إدارة مسرحية عبد الله الشريف، تنفيذ موسيقي مهاب طارق، إضاءة محمد سالم، مساعد مخرج زياد أحمد.

شهد العرضان حضور لجنة التحكيم المكونة من دعاء محمد صوابي، رقيب أول المصنفات الفنية، ومهندس الديكور أمين مرعي، والمخرج جلال عثمان، والناقد مجدي الحمزاوي.

العرضان تنفيذ إدارة النوادي برئاسة المخرج محمد طايع، وقدما بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أحمد يسري، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وتعد تجربة نوادي المسرح من أبرز المبادرات الفنية التي أطلقتها هيئة قصور الثقافة، بهدف دعم المواهب الشابة واكتشاف القدرات المسرحية المتميزة بإمكانات بسيطة، مع إتاحة الفرصة للتفاعل المباشر مع الجمهور.