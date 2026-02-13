قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم
الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول رمضان والأعياد
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
تكنولوجيا وسيارات

كيف تقوم بتنظيف النانو سيراميك بعد تركيبه على السيارة؟

النانو سيراميك
النانو سيراميك
عزة عاطف

يعتقد الكثير من أصحاب السيارات أن غسل فوط الميكروفايبر بعد استخدامها في مسح طبقة النانو سيراميك يعيدها كجديدة، لكن الحقيقة الصادمة هي أنك قد تدمر طلاء سيارتك في المرة القادمة. 

مادة النانو سيراميك مصممة لتتصلب وتتحول إلى طبقة زجاجية صلبة؛ وعندما تمتص الفوطة هذه المادة، فإن الألياف الدقيقة تتحجر وتتحول إلى جزيئات حادة تشبه شظايا الزجاج المجهرية. 

حتى بعد الغسيل، تظل هذه البلورات عالقة بين الألياف، مما يحول الفوطة الناعمة إلى أداة صنفرة خفية تسبب خدوشًا دقيقة بمجرد ملامستها للطلاء مرة أخرى.

طريقة تنظيف السيارة بعد وضع النانو سيراميك والحفاظ على اللمعان

للحفاظ على فعالية طبقة الحماية وضمان استمرار بريقها لسنوات، يجب اتباع بروتوكول غسيل خاص يختلف تمامًا عن الغسيل التقليدي، وإليك الخطوات الصحيحة لتنظيف سيارتك بعد الحماية:

فترة الحظر الأولى والتعافي

يمنع منعًا باتًا غسل السيارة أو تعرضها للماء خلال أول 7 أيام من تطبيق النانو سيراميك. 

هذه الفترة ضرورية جدًا للسماح للمادة بالترابط الكامل مع مسام الطلاء والتصلب (Curing). 

غسل السيارة في هذا الأسبوع قد يؤدي إلى إزالة الطبقة قبل جفافها أو ترك بقع باهتة دائمة على الهيكل.

استخدام الشامبو المتعادل (pH Neutral)

بعد مرور أسبوع، يجب استخدام شامبو مخصص للسيارات المحمية بالنانو سيراميك، وبشرط أن يكون متعادل الحموضة. 

تجنب تمامًا صابون الأطباق أو المنظفات القوية التي تحتوي على مواد كاشطة أو شحوم، لأنها تهاجم الطبقة السطحية للنانو وتفقدها خاصية "طرد الماء" (Hydrophobic) التي تجعل الأوساخ تنزلق بسهولة.

تقنية الدلوين (Two-Bucket Method)

تعتبر هذه التقنية هي القاعدة الذهبية؛ حيث يخصص دلو للماء بالصابون ودلو آخر للماء النظيف لشطف قفاز الغسيل. 

هذه الطريقة تضمن عدم انتقال الأوساخ التي تم التقاطها من السيارة مرة أخرى إلى جسم الطلاء، مما يقلل من احتمالية حدوث خدوش بنسبة 90%. 

يفضل دائمًا البدء بغسل الأجزاء العلوية من السيارة (السقف والكبوت) ثم النزول تدريجيًا للأسفل.

التجفيف السليم وتجنب الشمس

لا تغسل سيارتك أبدًا تحت أشعة الشمس المباشرة؛ لأن الحرارة تجفف الماء والصابون بسرعة وتترك بقعًا ملحية (Water Spots) يصعب إزالتها. 

بعد الشطف النهائي، استخدم منشفة ميكروفايبر ضخمة وعالية الامتصاص للتجفيف بطريقة "الطبطبة" وليس المسح القوي، وذلك لضمان عدم وجود أي احتكاك غير ضروري مع طبقة النانو.

