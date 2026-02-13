بخصومات تصل إلى 50%..اطلاق الأوكازيون الشتوي قبل عيد الفطر 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اطلاق الأوكازيون الشتوي قبل عيد الفطر 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك لعام 2026، تنشط حركة البيع والشراء في الأسواق المصرية بمختلف المحافظات، حيث يعد الأوكازيون الشتوي من أبرز المحطات التي ينتظرها الكثير من المصريين، خاصة مع قدوم شهر رمضان واستعداد الأسر لشراء مستلزماتهم من ملابس وأشياء أخرى.

 ففي ظل التخفيضات الكبيرة التي تطرحها المحلات، يزداد الإقبال على التسوق بشكل ملحوظ. 

تعرف على تفاصيل الأوكازيون الشتوي هذا العام وما يحمله من فرص تجارية وأسعار تنافسية.

الأوكازيون الشتوي

يُعد الأوكازيون الشتوي أحد المواسم الأكثر جذبًا للمستهلكين، حيث يُفتَح هذا الموسم بعد فترة من الركود في حركة الأسواق. 

ويتميز موسم الأوكازيون بخصومات كبيرة تصل إلى 50% في بعض المحلات، مما يجعله فرصة ذهبية للشراء بأسعار منخفضة.

استعدادات وزارة التموين لضمان حماية المستهلك

تعمل وزارة التموين على تنظيم وتحقيق الشفافية في عمليات البيع والشراء من خلال إلزام التجار بالإعلان عن نسب التخفيضات بوضوح قبل وبعد الخصم.

 كما تقوم الوزارة بتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة مدى التزام المحلات المشاركة بالشروط وضمان حقوق المستهلكين.

زيادة الإقبال على شراء ملابس العيد

يشهد الأوكازيون الشتوي هذا العام إقبالًا خاصًا من الأسر المصرية التي تسعى لتجهيز ملابس العيد بأسعار مناسبة، خاصة وأن معظم الأسر تتجنب شراء الملابس بأسعار مرتفعة قبل العيد. 

الأسر على شراء ملابس العيد

وقال خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة القاهرة، إن حركة الإقبال تشهد نشاطًا متزايدًا، خاصة مع اتجاه عدد كبير من الأسر المصرية لشراء ملابس العيد خلال شهر شعبان، استغلالًا لفترة التخفيضات وتجنبًا لارتفاع الأسعار مع اقتراب موسم العيد.

توقعات بزيادة حركة البيع والشراء

وتوقع  سليمان خلال صباح الخير يا مصر أن يشهد الأوكازيون الشتوي هذا العام مشاركة واسعة من المحلات على مستوى الجمهورية، إلى جانب زيادة معدلات الشراء، بما يسهم في تنشيط الأسواق وتحقيق توازن بين مصلحة المستهلك والتاجر على حد سواء.

استعداد التجار لطرح التخفيضات

 وأوضح أن عدد عدد كبير من أصحاب محلات الملابس الجاهزة أعلنوا عن استعداداتهم للمشاركة في الأوكازيون الشتوي، من خلال طرح تخفيضات حقيقية على الموديلات الشتوية وتوفير تشكيلة واسعة تناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية.

وأكد  أن عدد المشاركين يشهد زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس الإقبال الكبير على الاستفادة من موسم التخفيضات.

