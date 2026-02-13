مستشار بوتين السابق: الشعب الأوكراني هو المستفيد الأكبر من جهود السلام

قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الحديث عن المستفيد من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، يختلف عن الحديث عن المستفيد من إنهائها، معتبرًا أن استمرار الصراع قد يخدم أطرافًا عدة، لكن وقف الحرب يتطلب مفاوضات جادة تفضي إلى نتائج بنّاءة.

وأوضح ماركوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت اكرم، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أي اتفاق لوقف القتال يجب أن يقوم على تسوية متوازنة تضمن تحقيق مكاسب سياسية وأمنية، مشيرًا إلى أن إنهاء الحرب عبر التفاوض؛ هو المسار الوحيد القادر على وضع حد للخسائر المتواصلة.

وأضاف المستشار السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المستفيد الأكبر من وقف الحرب سيكون الشعب الأوكراني، مؤكدًا أن الأوكرانيين أنهكتهم الحرب المروعة والكارثية، وأن التوصل إلى تسوية؛ من شأنه أن يخفف من المعاناة الإنسانية، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة أقل كلفة على الجميع.