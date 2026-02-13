مع تقلبات الجو | إزالة لوحات الإعلانات وأعمدة الإنارة الآيلة للسقوط بالجيزة .. صور

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة كرداسة وحي بولاق الدكرور في التعامل الفوري مع تداعيات التقلبات الجوية وسوء الأحوال الجوية المصحوبة بنشاط للرياح، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وفي مركز ومدينة كرداسة، تم إزالة عدد (3) رسائل إعلانية على طريق الفيوم، بالتنسيق مع شركة الدعاية، نظرًا لتأثرها بسوء الأحوال الجوية وقبل سقوطها على نهر الطريق، حفاظًا على سلامة المارة وقائدي المركبات.

وفي حي بولاق الدكرور، جرى استعدال عمود إنارة بالجزيرة الوسطى بشارع المريوطية – فيصل، بعد تأثره بالرياح، بما يضمن تأمين الطريق واستمرار الحركة المرورية بصورة آمنة.

وأكد محافظ الجيزة على رفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء والمراكز والمتابعة المستمرة للتعامل مع أي طوارئ ناتجة عن التقلبات الجوية، مع سرعة التدخل الفوري حال رصد أي ملاحظات حفاظًا على سلامة المواطنين.