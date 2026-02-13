زبون الميكروباص سرق عامود النور .. بيان عاجل من النقل بسبب فيديو صادم

أصدرت وزارة النقل بيانا اعلاميا بشان الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه احد ركاب الميكروباص رقم (ق ا ق ١٧٣٥) بنزع احد كشافات الانارة الخاص بأعمال تامين حركة المرور بالطريق الدائري الإقليمي وتبديد وصلات الإنارة الليليه علي التحويلات المروريه بالقطاعات الجاري تطويرها ورفع كفاءتها مما يؤدي الي الحد من إجراءات الامن والسلامه المنفذه علي الطريق وزيادة الحوادث المروريه

تؤكد الوزارة رفضها لمثل هذه السلوكيات الاجراميه والتي تتسبب في ازهاق الأرواح وتعريض حياة المواطنين وقائدي المركبات للخطر .

كما تؤكد الوزاره انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكب هذه الواقعة وذلك في اطار دورها المجتمعي والفني في التصدي لمثل هذه السلوكيات الاجرامية وذلك للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الوقائع.