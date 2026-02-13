يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين

كشفت منصة TechCrunch أن يوتيوب أطلق أخيرًا تطبيقًا رسميًا مخصصًا لنظارة الواقع الممتد Apple Vision Pro، بعد ما يقرب من عامين من اعتماد الخدمة على المتصفح Safari فقط للوصول إلى الفيديوهات على النظارة.​

وأوضحت المنصة أن غياب التطبيق الرسمي منذ إطلاق Vision Pro؛ دفع المستخدمين للاعتماد على حلول بديلة من مطورين مستقلين، مثل تطبيق Juno، والذي تمت إزالته لاحقًا من متجر التطبيقات بسبب تعارضه مع شروط استخدام يوتيوب.​

شاشة سينمائية افتراضية ودعم الفيديوهات المكانية

أشارت TechCrunch إلى أن تطبيق يوتيوب الجديد على Vision Pro يتيح للمستخدمين مشاهدة المحتوى على شاشة افتراضية بحجم قاعة سينما داخل بيئة غامرة، مع دعم عرض الفيديوهات التقليدية وYouTube Shorts، إلى جانب قسم خاص للفيديوهات المكانية.​

وأكد التقرير أن التطبيق يضم تبويبًا باسم Spatial يسهل استكشاف محتوى الفيديوهات المكانية، بما يشمل فيديوهات ثلاثية الأبعاد، وVR180، و360 درجة، مع دعم تشغيل دقة تصل إلى 8K على طرازات Apple Vision Pro المزودة بمعالج M5.​

مزايا خاصة للتحكم بالحركة داخل visionOS

أوضحت المنصة أن تطبيق يوتيوب على Vision Pro يستفيد من واجهة visionOS المعتمدة على التتبع البصري وحركات اليد، حيث يمكن للمستخدم تكبير وتصغير نافذة الفيديو وت reposition الشاشة داخل المجال البصري، بالإضافة إلى التقديم والرجوع في الفيديو باستخدام إيماءات بسيطة.​

أشارت TechCrunch إلى أن التطبيق يدعم أيضًا ميزات مثل تشغيل الفيديوهات في وضع الشاشة العائمة داخل مساحة العمل، ما يسمح للمستخدم بمشاهدة المحتوى بالتوازي مع استخدام تطبيقات أخرى داخل بيئة Vision Pro.​

خلفية التردد السابق وتراجع زخم النظارة

أكد التقرير أن قرار يوتيوب بإطلاق التطبيق الآن؛ يأتي بعد فترة من التردد، إذ كانت الشركة قد فضلت في البداية التريث وعدم الاستثمار في تطبيق مستقل على Vision Pro؛ لحين اتضاح حجم إقبال المستخدمين على النظارة.​

وأوضحت TechCrunch أن خطوة الإطلاق تتزامن مع تراجع واضح في مبيعات Apple Vision Pro، حيث أشارت تقديرات إلى أن الشحنات في الربع الرابع من 2025 لم تتجاوز نحو 45 ألف وحدة، وأن أبل خفّضت وتيرة الإنتاج وقلّصت الإنفاق التسويقي في عدة أسواق.​

إتاحة التطبيق لجميع إصدارات Vision Pro

أشارت المنصة إلى أن تطبيق يوتيوب الجديد صار متاحًا الآن للتحميل من متجر تطبيقات visionOS، مع توافقه مع الجيلين العاملين بمعالجي M2 وM5 على حد سواء، ما يضمن وصوله إلى جميع مستخدمي النظارة الحاليين.​

وأكد التقرير أن إضافة تطبيق يوتيوب الرسمي تعزز من قائمة خدمات البث التي تمتلك تطبيقات مخصصة على Vision Pro، إلى جانب منصات مثل Disney+ وAmazon Prime Video وParamount وPeacock وغيرها من خدمات المحتوى المرئي.​