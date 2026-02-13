قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة
يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين
خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران
كم مرة صام النبي شهر رمضان؟.. تعرف على الإجابة الصحيحة
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول
فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين
نقيب الصحفيين عن واقعة شاب بنها: حماية الضحايا مسئولية الصحافة وليس إعادة إنتاج العنف
نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية
البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي..تفاصيل
زبون الميكروباص سرق عامود النور .. بيان عاجل من النقل بسبب فيديو صادم
لقاء الخميسي: احترمت قرار حنان ترك بالابتعاد عن التمثيل وارتدائها الحجاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين

يوتيوب
يوتيوب
احمد الشريف

كشفت منصة TechCrunch أن يوتيوب أطلق أخيرًا تطبيقًا رسميًا مخصصًا لنظارة الواقع الممتد Apple Vision Pro، بعد ما يقرب من عامين من اعتماد الخدمة على المتصفح Safari فقط للوصول إلى الفيديوهات على النظارة.​

وأوضحت المنصة أن غياب التطبيق الرسمي منذ إطلاق Vision Pro؛ دفع المستخدمين للاعتماد على حلول بديلة من مطورين مستقلين، مثل تطبيق Juno، والذي تمت إزالته لاحقًا من متجر التطبيقات بسبب تعارضه مع شروط استخدام يوتيوب.​

شاشة سينمائية افتراضية ودعم الفيديوهات المكانية

أشارت TechCrunch إلى أن تطبيق يوتيوب الجديد على Vision Pro يتيح للمستخدمين مشاهدة المحتوى على شاشة افتراضية بحجم قاعة سينما داخل بيئة غامرة، مع دعم عرض الفيديوهات التقليدية وYouTube Shorts، إلى جانب قسم خاص للفيديوهات المكانية.​

وأكد التقرير أن التطبيق يضم تبويبًا باسم Spatial يسهل استكشاف محتوى الفيديوهات المكانية، بما يشمل فيديوهات ثلاثية الأبعاد، وVR180، و360 درجة، مع دعم تشغيل دقة تصل إلى 8K على طرازات Apple Vision Pro المزودة بمعالج M5.​

مزايا خاصة للتحكم بالحركة داخل visionOS

أوضحت المنصة أن تطبيق يوتيوب على Vision Pro يستفيد من واجهة visionOS المعتمدة على التتبع البصري وحركات اليد، حيث يمكن للمستخدم تكبير وتصغير نافذة الفيديو وت reposition الشاشة داخل المجال البصري، بالإضافة إلى التقديم والرجوع في الفيديو باستخدام إيماءات بسيطة.​

أشارت TechCrunch إلى أن التطبيق يدعم أيضًا ميزات مثل تشغيل الفيديوهات في وضع الشاشة العائمة داخل مساحة العمل، ما يسمح للمستخدم بمشاهدة المحتوى بالتوازي مع استخدام تطبيقات أخرى داخل بيئة Vision Pro.​

خلفية التردد السابق وتراجع زخم النظارة

أكد التقرير أن قرار يوتيوب بإطلاق التطبيق الآن؛ يأتي بعد فترة من التردد، إذ كانت الشركة قد فضلت في البداية التريث وعدم الاستثمار في تطبيق مستقل على Vision Pro؛ لحين اتضاح حجم إقبال المستخدمين على النظارة.​

وأوضحت TechCrunch أن خطوة الإطلاق تتزامن مع تراجع واضح في مبيعات Apple Vision Pro، حيث أشارت تقديرات إلى أن الشحنات في الربع الرابع من 2025 لم تتجاوز نحو 45 ألف وحدة، وأن أبل خفّضت وتيرة الإنتاج وقلّصت الإنفاق التسويقي في عدة أسواق.​

 

إتاحة التطبيق لجميع إصدارات Vision Pro

أشارت المنصة إلى أن تطبيق يوتيوب الجديد صار متاحًا الآن للتحميل من متجر تطبيقات visionOS، مع توافقه مع الجيلين العاملين بمعالجي M2 وM5 على حد سواء، ما يضمن وصوله إلى جميع مستخدمي النظارة الحاليين.​

وأكد التقرير أن إضافة تطبيق يوتيوب الرسمي تعزز من قائمة خدمات البث التي تمتلك تطبيقات مخصصة على Vision Pro، إلى جانب منصات مثل Disney+ وAmazon Prime Video وParamount وPeacock وغيرها من خدمات المحتوى المرئي.​

يوتيوب Apple Vision Pro Apple Vision Pro استخدام يوتيوب تطبيقات visionOS Paramount Amazon Prime Video

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

مرسيدس

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

بالصور

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد