قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو سعد يتحدى: مسلسلي هو الأعلى قيمة تسويقية في مصر والوطن العربي
الزمالك يهزم المصري2-1 ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية
اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا
شبهة احتكار.. لميس الحديدي تطالب بالتحقيق في رفع أسعار الهواتف المحمولة
كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على تعزيز حقوق المرأة
لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
بعد موجة تقلبات عنيفة.. استقرار أسعار الذهب في مصر ختام التعاملات
الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. طبقا للقانون
الكونفدرالية الأفريقية | عدي الدباغ يعيد تقدم الزمالك أمام المصري
مدارس أم المؤمنين تنعى شقيقة النائب محمد أبو العينين
حسن عصفور: إسرائيل تعيد رسم المشهد في غزة بالقوة وتغلق أي أفق للحل السياسي
ما هي قصة ليلة النصف من شعبان كاملة؟.. 13 مشهدا تدل على أحداثها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نهاية "الحيل" المجانية.. يوتيوب يغلق ثغرات تشغيل الفيديو في الخلفية

يوتيوب
يوتيوب
احمد الشريف

أكدت شركة جوجل رسميًا إغلاق كافة الثغرات التقنية التي كانت تسمح للمستخدمين بتشغيل مقاطع فيديو "يوتيوب" في الخلفية دون الحاجة للاشتراك في خدمة "يوتيوب بريميوم". 

وأوضحت الشركة في بيان صدر في نهاية يناير 2026، أن هذا التحديث يستهدف ضمان تقديم تجربة متسقة وموحدة عبر جميع المنصات، معتبرة أن ميزة التشغيل في الخلفية هي حق حصري للمشتركين الذين يدفعون مقابل الخدمة المميزة.

شلل في المتصفحات البديلة

أشارت تقارير تقنية حديثة إلى أن مستخدمي متصفحات الجوال الشهيرة مثل "سامسونج إنترنت" و"بريف" و"فيفالدي" فوجئوا بتوقف تشغيل الصوت فور تصغير المتصفح أو إغلاق الشاشة. 

وأكد المسربون أن يوتيوب بدأت في استخدام تقنيات برمجية جديدة تكتشف "حالة ظهور الصفحة"، مما يؤدي لإيقاف البث فورًا إذا لم يكن المستخدم مشتركًا في الباقة المدفوعة، لتقضي بذلك على آخر الحيل التي كان يعتمد عليها الجمهور المصري لتجنب دفع الاشتراك.

خطة "جوجل" لزيادة المشتركين

كشفت بيانات منصة يوتيوب أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز قاعدة المشتركين في "YouTube Premium" التي توفر ميزات إضافية مثل إزالة الإعلانات وتحميل الفيديوهات للمشاهدة دون إنترنت. 

وأوضحت المصادر أن الشركة بدأت بالفعل في تطبيق إجراءات أكثر صرامة ضد أدوات حظر الإعلانات والتطبيقات المعدلة، مما يضع المستخدمين أمام خيارين فقط: إما قبول القيود في النسخة المجانية أو دفع قيمة الاشتراك التي تبدأ في مصر من نحو 14 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادلها بالعملة المحلية للخطط الفردية والطلابية).

غضب المستخدمين والبحث عن بدائل

أوضحت ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي مثل "ريديت" غضبًا واسعًا بين قطاع كبير من المستخدمين الذين اتهموا المنصة بتعمد تقليص المزايا المجانية لدفعهم نحو الدفع الإجباري.

 وأكد خبراء التقنية أن الصراع بين يوتيوب والمستخدمين دخل جولة جديدة، حيث بدأت بالفعل محاولات لتطوير "سكربتات" وإضافات برمجية جديدة لمحاولة تخطي هذه القيود، رغم تأكيدات جوجل أن أنظمتها الحالية أصبحت أكثر قدرة على كشف ومنع هذه المحاولات بشكل استباقي.

يوتيوب فيديو يوتيوب سامسونج سامسونج إنترنت الثغرات التقنية YouTube YouTube Premium جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم

لميس الحديدي: بقول لوزير التربية والتعليم “لو عندك مشكلة في الموازنة اتكلم”

حادث انهيار البنزينة

الإسكان تكشف كواليس انهيار القاهرة الجديدة: أخطاء حفر

لميس الحديدي

بعد إعدام الجنايني.. لميس الحديدي: لن يفلت أحد عبث بأمن أطفالنا من العقاب

بالصور

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "مناعة"

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

الفيبروميالجيا ..أسباب الإصابة بها

لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟

فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

المزيد