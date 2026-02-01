نهاية "الحيل" المجانية.. يوتيوب يغلق ثغرات تشغيل الفيديو في الخلفية

أكدت شركة جوجل رسميًا إغلاق كافة الثغرات التقنية التي كانت تسمح للمستخدمين بتشغيل مقاطع فيديو "يوتيوب" في الخلفية دون الحاجة للاشتراك في خدمة "يوتيوب بريميوم".

وأوضحت الشركة في بيان صدر في نهاية يناير 2026، أن هذا التحديث يستهدف ضمان تقديم تجربة متسقة وموحدة عبر جميع المنصات، معتبرة أن ميزة التشغيل في الخلفية هي حق حصري للمشتركين الذين يدفعون مقابل الخدمة المميزة.

شلل في المتصفحات البديلة

أشارت تقارير تقنية حديثة إلى أن مستخدمي متصفحات الجوال الشهيرة مثل "سامسونج إنترنت" و"بريف" و"فيفالدي" فوجئوا بتوقف تشغيل الصوت فور تصغير المتصفح أو إغلاق الشاشة.

وأكد المسربون أن يوتيوب بدأت في استخدام تقنيات برمجية جديدة تكتشف "حالة ظهور الصفحة"، مما يؤدي لإيقاف البث فورًا إذا لم يكن المستخدم مشتركًا في الباقة المدفوعة، لتقضي بذلك على آخر الحيل التي كان يعتمد عليها الجمهور المصري لتجنب دفع الاشتراك.

خطة "جوجل" لزيادة المشتركين

كشفت بيانات منصة يوتيوب أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز قاعدة المشتركين في "YouTube Premium" التي توفر ميزات إضافية مثل إزالة الإعلانات وتحميل الفيديوهات للمشاهدة دون إنترنت.

وأوضحت المصادر أن الشركة بدأت بالفعل في تطبيق إجراءات أكثر صرامة ضد أدوات حظر الإعلانات والتطبيقات المعدلة، مما يضع المستخدمين أمام خيارين فقط: إما قبول القيود في النسخة المجانية أو دفع قيمة الاشتراك التي تبدأ في مصر من نحو 14 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادلها بالعملة المحلية للخطط الفردية والطلابية).

غضب المستخدمين والبحث عن بدائل

أوضحت ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي مثل "ريديت" غضبًا واسعًا بين قطاع كبير من المستخدمين الذين اتهموا المنصة بتعمد تقليص المزايا المجانية لدفعهم نحو الدفع الإجباري.

وأكد خبراء التقنية أن الصراع بين يوتيوب والمستخدمين دخل جولة جديدة، حيث بدأت بالفعل محاولات لتطوير "سكربتات" وإضافات برمجية جديدة لمحاولة تخطي هذه القيود، رغم تأكيدات جوجل أن أنظمتها الحالية أصبحت أكثر قدرة على كشف ومنع هذه المحاولات بشكل استباقي.