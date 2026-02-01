جيش الاحتلال يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله

أعلن جيش الحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، اغتيال رئيس قسم في دائرة الهندسة التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، زاعما أن الأخير حاول إعادة تأهيل بنية تحتية عسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "في وقت سابق من اليوم (الأحد)، قصف الجيش الإسرائيلي وقضى على الإرهابي علي داوود عميص، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم في دائرة الهندسة التابعة لحزب الله".





وزعم الجيش في بيانه أن عميص "كان متورطا في محاولات لإعادة تأهيل البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في منطقة الدوير بجنوب لبنان، والدفع قدما بهجمات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي".





وختم بيانه مدعيا: "شكلت تصرفات الإرهابي انتهاكاً لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل".





وأفاد مراسلنا في وقت سابق من اليوم، بأن مسيرة اسرائيلية نفذت غارة جوية متسهدفة سيارة "رابيد" على طريق بلدة الدوير - وطى عبا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، بينهم أطفال.