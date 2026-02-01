انفجار ثلاجة داخل محل تجاري وراء حريق إمبابة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة إمبابة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إخطارًا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة لهب من داخل محل، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء لموقع البلاغ.

وبالفحص والتحريات، تبين أن الحريق ناتج عن انفجار ثلاجة عرض داخل محل تجاري ببلوك 56 بشارع المدارس بمنطقة أرض عزيز عزت بإمبابة، ما أدى إلى اندلاع النيران وتصاعد الدخان الكثيف

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتمت السيطرة عليه بالكامل دون إصابات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.